Mehdi Bennani hat bei seiner Rückkehr in den FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) für ein erstes Ausrufezeichen gesorgt. Er holte nicht nur Punkte, sondern war auch der bestplatzierteste WTCR-Trophy-Fahrer in Rennen 1 auf den Straßen von Pau.

Nachdem er zwei Jahre lang nicht im WTCR angetreten ist, kehrte er beim Rennwochenende in Pau in die Königsklasse des Tourenwagensportes zurück. Er fährt in dieser Saison einen mit Goodyear-Reifen ausgestatteten Audi RS 3 LMS für das belgische Topteam Comtoyou Racing.



Nach seinem tollen Ergebnis in Rennen 1 sagte er: "Ich denke, das ist ein gelungenes Comeback! Natürlich erwarte ich zukünftig bessere Ergebnisse. Ich will nicht nur regelmäßig auf dem Podium stehen, sondern auch um die Meisterschaft kämpfen. Nichtsdestotrotz war es kein schlechter Saisonstart. Immerhin hatte ich nur zwei Testtage vor dem Wochenende in Pau und konnte auch nur ein paar Runden auf den Goodyear-Reifen fahren, die noch immer neu für mich sind. Dafür lief es nicht ganz so schlecht, aber im Qualifying habe ich mich wahrscheinlich für den falschen Reifensatz entschieden. Ich hoffe, ich werde mich schnell anpassen."



Allerdings war es Bennani nicht möglich, seinen zehnten Platz aus dem ersten Rennen in Rennen 2 zu übertreffen, nachdem er der Kettenreaktion, die die Kollision von Norbert Michelisz und Attila Tassi direkt nach dem Start auslöste, nicht ausweichen konnte.



"Ich hatte etwas Platz zum Bremsen, aber das Auto neben mir drehte sich in mich hinein", erklärte Bennani. "Ich konnte nicht machen, die Aufhängung war sofort kaputt."

Ad

WTCR DAS PAU MOTORS FESTIVAL WURDE VON 100.000 MENSCHEN BESUCHT* VOR 35 MINUTEN

WTCR RENNBERICHT: GIROLAMI UND AZCONA DIE STARS BEIM SAISONAUFTAKT IN PAU VOR 19 STUNDEN