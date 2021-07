Attila Tassi feierte in Estoril seinen Premierensieg im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR), wodurch der 22-jährige Ungar momentan Platz zwei in der Gesamtwertung belegt.

Der ALL-INKL-DE-Münnich-Motorsport-Honda-Pilot möchte nun weitere Erfolge einfahren.



Vor dem WTCR-Rennwochenende in Spanien sagte er: „Es ist ein schönes Gefühl in ein Rennwochenende als WTCR-Sieger zu gehen, doch dabei soll es nicht bleiben. Nach diesem schwierigen Saisonstart Zweiter in der Meisterschaft zu sein, ist großartig. Unser Ziel an diesem Wochenende ist es nun diese Position zu halten.“



Tassi fuhr fort: "Natürlich ist die Konsequenz unseres Ergebnisses in Portugal ein hohes Kompensationsgewicht. Aus diesem Grund und wegen unserer schlechten Pace aus dem Vorjahr, erwarten wir ein schwieriges Wochenende. Trotzdem wollen wir das Maximum herausholen.“

