Der deutsche Journalist Michael Bräutigam ist auf der gefährlichsten Rennstrecke der Welt, der Nordschleife des Nürburgringes, gegen Yann Ehrlacher, angetreten. Im Anschluss daran zeigte er sich von den Fähigkeiten des amtierenden "König des WTCR" beeindruckt.

Das Duell der beiden fand im Rahmen des Saisonauftakts der Nürburgring-Langstrecken-Serie statt. Bräutigam und Ehrlacher traten dabei in derselben Fahrzeugklasse auf der 24,358 Kilometer langen "Grünen Hölle" gegeneinander an.



Dabei ging Ehrlacher, der zusammen mit seinem Onkel und WTCR-Teamkollegen Yvan Muller ein Team gebildet hatte, als Sieger hervor. Das Team rund um Michael Bräutigam wurde Zweiter.



Bräutigam, der für die angesehene Wochenzeitschrift "Motorsport Aktuell" unter anderem über den FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) berichtet, sagte im Anschluss: "Ich habe mit Yann in der Startaufstellung gesprochen und ich glaube, er hat nicht damit gerechnet, mich in einem feuerfesten Rennanzug hinter ihm in der gleichen Klasse zu sehen. Aber es war dennoch ein nettes Gespräch."



"Sie waren im Rennen so schnell und konstant, dass wir nie in der Lage waren, sie ernsthaft herauszufordern. Außerdem mussten wir noch eine saftige Stop-and-go-Strafe absitzen, weil ich zu schnell in die Box gefahren war. Aber letztendlich sind wir auf dem zweiten Platz gelandet. Ich bin wirklich froh, dass ich in meinem vierten NLS-Rennen das Tempo einigermaßen mitgehen konnte."



"Unglücklicherweise konnte Yann bereits am Start seine gesamte Erfahrung nutzen, um einige Plätze zu gewinnen, wodurch ich direkt zu Beginn den Anschluss zu ihm verlor. Danach hing ich den Rest des ersten Stints hinter einem Porsche Cayman fest. Ich hatte gehofft, seinen Windschatten für mich nutzen zu können, aber das hat nicht geklappt."







Fotos: Vielen Dank an "Motorsport Aktuell"

