Norbert Michelisz ist sicher, dass er „zu 100 Prozent ein besserer Rennfahrer als vor einem Monat ist.“ Grund dafür ist das Tief, das er aufgrund des Unfalles in Ungarn erlebt hat.

Während der virtuellen Pressekonferenz im Vorfeld des WTCR-Wochenendes in der Tschechischen Republik am gestrigen Abend verriet Michelisz, dass ihn die Kollision in der ersten Kurve beim zweiten Rennen in seiner Heimat ziemlich zu schaffen gemacht hat.



„Um ehrlich zu sein, war ich wirklich niedergeschlagen. Es hätte so schön werden können, aber am Ende sind die Dinge nicht so verlaufen, wie ich es mir vorgestellt hatte“, sagte der Fahrer aus dem Team BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse. „Ich bin schon lange dabei und habe gelernt, zu akzeptieren, dass die Dinge manchmal nach den eigenen Vorstellungen laufen und manchmal eben nicht.“



„Mein Ziel ist es, weiter so hart zu arbeiten wie zuvor. Mir hat nach den schwierigen Tagen in Ungarn geholfen, mich selbst zu finden. Ich habe viel trainiert und mich auch mental gestärkt, weshalb ich zu 100 Prozent sicher bin, dass ich jetzt ein besserer Rennfahrer bin als noch vor einem Monat.“

