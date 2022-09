Norbert Michelisz, 2019 Titelträger des FIA Tourenwagen-Weltcup WTRC, beendete die Saison des FIA E-Tourenwagen-Weltcup ETCR in Deutschland für Hyundai Motorsport N auf dem Podium.

Für den Hyundai Veloster N ETCR-Piloten aus Ungarn war es das beste Ergebnis der Saison. Im Gegensatz zum Sachsenring-Wochenende seines Teamkollegen Mikel Azcona, das von Anfang an von Problemen geplagt war und darin gipfelte, dass der Spanier seine Top-3-Platzierung in der endgültigen Titelwertung verlor.



"Es war ein sehr solides Rennwochenende - wahrscheinlich mein bestes in dieser Saison, und es ist immer schön, das Jahr so zu beenden", sagte Michelisz. "Es war eine Saison, in der es hauptsächlich darum ging, zu lernen und mich an diese neue Herausforderung anzupassen, und ich habe jeden Moment genossen. Wir hatten einige wirklich schwierige Momente, aber ich habe das Gefühl, dass ich als Fahrer noch nie so gut war wie jetzt. Es ist für mich immer das Wichtigste, ein Jahr auf diese Weise zu beenden. Ich bin sehr zufrieden mit dem Podium, ich denke, ich habe es an diesem Wochenende verdient. Ich habe keine Fehler gemacht und das Tempo war gut. Ich hoffe wirklich, dass diese Reise weitergeht."



Den ETCR-Gesamtsieg holte sich Patrick Tambay mit CUPRA-Power vor Mattias Ekström und Tom Blomqvist.



Foto:Hyundai Motorsport

