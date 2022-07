Für Norbert Michelisz geht es im FIA-Tourenwagen-Weltcup (WTCR) vor allem um den Schwung.

Der ungarische Ex-Meister der WTCR startet beim Heimrennen seines italienischen Teams BRC Hyundai N Squadra Corse mit seinem besten Saisonergebnis im Gepäck, das er Anfang des Monats beim WTCR-Rennen von Portugal erzielt hatte. Michelisz plant, in seinem mit Goodyear ausgestatteten Hyundai Elantra N TCR auf diesen Fortschritten aufzubauen.



"Portugal war sehr gut, was das Tempo und die Anzahl der erzielten Punkte angeht", sagt Michelisz, der Vila Real mit 29 Punkten und seinem besten Qualifying-Ergebnis des Jahres (Platz fünf) verließ. "Wir werden diesen Schwung mit in die nächste Runde nehmen. Ich bin schon einmal in Vallelunga gefahren, und wir sind auf dieses Wochenende vorbereitet; ich erwarte, dass wir um die Spitzenplätze kämpfen werden. In dieser Saison geht es so eng zu, dass man nie im Voraus weiß, wie das Wochenende verlaufen wird. Wir befinden uns jetzt in der zweiten Saisonhälfte, und ich werde mein Bestes geben, um in der Tabelle aufzuholen."



Der Teamchef von BRC Hyundai N Squadra Corse, Gabriele Rizzo, fügt hinzu: "Wir wissen, dass wir das Paket haben, um mit dem Hyundai Elantra N TCR Podiumsplätze nach Hause zu bringen, und es wäre fantastisch, das in Italien zu schaffen."

