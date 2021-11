Mikel Azcona, der in dieser Saison im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) für Aufsehen gesorgt hat, war bei seinem Debüt in der spanischen TCR-Rennserie am vergangenen Wochenende auf dem Circuit de Barcelona in überragender Form.

Der Spanier, der in einem CUPRA Leon Competición für das Team Volcano Motorsport antritt und im vergangenen Monat seinen zweiten TCR-Europa-Titel gewann, dominierte das Rennwochenende in Katalonien und bereitete sich so optimal auf das finale WTCR-Rennwochenende in Russland vor.



Der 25-jährige startete das erste Rennen von der Poleposition und verwies das Honda-Duo Mike und Michelle Harder auf die Plätze zwei und drei.



Im zweiten Rennen kämpfte sich Azcona vom sechsten Platz aus an die Spitze des Feldes und siegte mit 1,7 Sekunden Vorsprung auf Mike Halder. Der TCR-Europa-Pilot Isidro Callejas komplettierte das Podium.



Auch im dritten Rennen ging der Spanier von der Poleposition aus ins Rennen, doch er verlor seine Führung beim Start an Mike Halder. Allerdings eroberte er diese bereits in der zweiten Runde nach einem intensiven Zweikampf zurück. Im Anschluss fuhr Azcona dem Feld davon und gewann das Rennen mit 16 Sekunden Vorsprung auf Gutavo Moura. Michelle Harder sicherte sich den letzten Podestplatz vor ihrem Bruder Mike. Dieser hatte seine Schwester und Gustavo Moura vorbeziehen lassen, um Dritter im finalen Ranking der TCR Spanien zu werden.



Mikel Azcona bereitet sich nun auf das von VTB präsentierte WTCR-Rennwochenende in Russland vor, dass er in einem mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten CUPRA Leon Competición für das Team Volcano Motorsport bestreiten wird.

