Hyundai Motorsport Customer Racing wird seine fünfte Saison im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) mit einer neuen Fahreraufstellung beginnen. Damit unterstreicht die Kundensportmarke kurz vor dem Beginn der mit Spannung erwarteten Saison 2022 ihr Engagement für den WTCR.

Mit dabei ist wieder Norbert Michelisz. Der „König“ des WTCR von 2019 ist seit der Einführung des WTCR im Jahr 2018 Teil des Hyundai-Teams. Allerdings bekommt er für die kommende Saison mit Mikel Azcona einen äußert talentierten Teamkollegen. Der Spanier ersetzt die Tourenwagen-Legende Gabriele Tarquini, welcher am Ende der vergangenen Saison seine aktive Rennlaufbahn beendet hat.



Es wird spannend zu sehen sein, ob Mikel Azcona die großen Fußstapfen, die der Italiener Tarquini hinterlassen hat, ausfüllen kann. Auf jeden Fall beginnt für den Spanier ein neues Kapitel. Nachdem er in den vergangenen drei Saisons als CUPRA-Fahrer unterwegs gewesen war, wird er in diesem Jahr einen Hyundai Elantra N TCR für das Team BRC Racing pilotieren.



Doch Azcona wird bereits vor dem Saisonstart auf dem Autodrom Most die Gelegenheit erhalten, den für ihn völlig neuen Hyundai Elantra N TCR zu testen. Zusätzlich wird er in seiner Eingewöhnungsphase von Norbert Michelisz und dessen Erfahrungsschatz profitieren. Die neue Saison beginnt vom 09. bis 10. April mit dem Rennwochenende in Tschechischen.



„Ich bin sehr glücklich und stolz darauf, in der kommenden Saison des FIA Tourenwagen-Weltcups für Hyundai Motorsport Customer Racing zu fahren“, sagte der Spanier, der bisher drei WTCR-Rennen gewonnen und insgesamt zwölf Mal das Podium besucht hat. „Das ist der nächste große Schritt in meiner Karriere, der ohne die Unterstützung meiner Familie natürlich nicht möglich gewesen wäre.“



Der zweifache TCR-Europa-Champion fügte hinzu: „Hyundai ist eine Referenz für jeden Hersteller. Sie haben so großes Potenzial, nicht nur im Automobilbereich, sondern auch im Motorsport und da ganz besonders in der TCR-Klasse, in der Hyundai-Fahrzeuge schon seit Jahren vorne mit dabei sind. Ich kann es kaum erwarten, mit meinem neuen Teamkollegen und allen Mitarbeitern bei BRC Racing zusammenzuarbeiten. Am Steuer des Hyundai Elantra N TCR werde ich mein Bestes geben. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam großartige Ergebnisse erzielen können.“



Moncet: Azcona ist der perfekte Tarquini-Ersatz



Julien Moncet, stellvertretender Teamdirektor von Hyundai Motorsport, glaubt, dass Mikel Azcona der ideale Ersatz für Gabriele Tarquini bei Hyundai Motorsport Customer Racing ist.



„Es war schon immer das Ziel unserer Customer-Racing-Sparte und unseres TCR-Projekts Erfolge im FIA Tourenwagen-Weltcup zu erzielen. Das hat sich auch für 2022 nicht geändert“, sagte Moncet. „Darum war es eine schwierige Aufgabe Gabriele Tarquini mit seinem Erfahrungsschatz zu ersetzen, aber ich glaube, dass wir mit Mikel Azcona den richtigen Fahrer gefunden haben. Innerhalb des TCR-Sports hat er sich zu einem richtigen Star entwickelt und wir sind davon überzeugt, dass er als Fahrer von Hyundai Motorsport Customer Racing den nächsten Schritt in seiner Karriere machen wird.“



„Wir wissen um die Stärke des Teams, die Fähigkeiten von Norbert Michelisz und die Leistung des Autos, aber nach vier Jahren wissen wir auch, wie stark die Konkurrenz im WTCR sein kann. Es fliegt einem nichts zu. Aus diesem Grund werden wir vor dem ersten Rennwochenende umfangreiche Testfahren durchführen, um sicherzustellen, dass beide Fahrer während der Saison das Beste aus ihren Möglichkeiten machen können.“



Andrew Johns, Manager von Hyundai Motorsport Customer Racing, sagte: „Das Hyundai-Motorsport-Kundenteam für den diesjährigen FIA Tourenwagen-Weltcup ist unglaublich stark. Wir können auf die Erfahrung von BRC Racing und von Norbert Michelisz zurückgreifen, die beide von Anfang an Teil von Hyundai Motorsport Customer Racing im WTCR waren. Mit Mikel Azcona haben wir außerdem einen Neuzugang, der sein Können im Tourenwagensport auf verschiedenen Ebenen immer wieder unter Beweis gestellt hat. Ich bin davon überzeugt, dass er als Fahrer von Hyundai Motorsport Customer Racing seine rasante Entwicklung fortsetzen und regelmäßig um Siege kämpfen kann. Ich traue ihm auch zu, den Titel zu holen. Natürlich spielen die Fahrer und die Mannschaft von BRC Racing eine wichtigere Rolle für den Erfolg in der kommenden Saison, aber wir von der Customer-Racing-Sparte müssen jederzeit in der Lage sein, sie zu unterstützen. “



Michelisz: Neuer Teamkollege sorgt für zusätzlichen Nervenkitzel



Für Michelisz wird es seine fünfte Saison als Hyundai-Fahrer und beim Team BRC Racing sein. In den vergangenen vier Jahren hat er sieben Rennen gewonnen und 18 Podiumsergebnisse eingefahren. Doch sein größter Triumph war der Gewinn der Fahrermeisterschaft 2019, wodurch er zum „König“ des WTCR wurde.



„Ich bin bis glücklich und fühle mich geehrt, bestätigen zu dürfen, dass ich im kommenden Jahr wieder in einem Hyundai Elantra N TCR für das Team BRC Racing im FIA Tourenwagen-Weltcup antreten werde“, sagte der 37-jährige. „Jeder Beginn einer neuen Saison und jede Saisonvorbereitung ist aufregend. Aber mit Mikel Azcona als neuen Teamkollegen wird es noch einmal spannender. Er ist wahrscheinlich einer der besten Fahrer. Ich habe seine Karriere verfolgt und jeden Zweikampf, den wir seit seiner Ankunft im WTCR hatten, genossen. Deshalb freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit ihm.“



„Wir wissen, dass der Hyundai Elantra N TCR ein siegfähiges Auto ist. Außerdem haben wir jetzt eine weitere Saison Erfahrung mit dem Chassis, was uns in die Karten spielen dürfte. Ich erwarte einen starken Konkurrenzkampf und viele harte Zweikämpfe auf der Strecke. Mein Ziel ist es, vom ersten Moment an konkurrenzfähig zu sein und an die Erfolge anzuknüpfen, die das Team und ich bereits im WTCR erzielt haben.“







Der Rennkalender des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) 2022



Rennen 1 und 2:WTCR-Wochenende in der Tschechischen Republik, Autodrom Most, 9. bis 10. April



Rennen 3 und 4:WTCR-Wochenende in Frankreich, Circuit de Pau-Ville, 7. bis 8. Mai



Rennen 5 und 6:WTCR-Wochenende in Deutschland, Nordschleife des Nürburgringes, 26. bis 28. Mai



Rennen 7 und 8:WTCR-Wochenende in Ungarn, Hungaroring, 11. bis 12. Juni



Rennen 9 und 10: WTCR-Wochenende in Spanien, Motorland Aragon, 25. bis 26. Juni



Rennen 11 und 12:WTCR-Wochenende in Portugal, Circuito do Vila Real, 2. bis 3. Juli



Rennen 13 und 14:WTCR-Wochenende in Russland, Sotschi-Autodrom, 6. bis 7. August



Rennen 15 und 16:WTCR-Wochenende in Südkorea, Inje Speedium, 8. bis 9. Oktober



Rennen 17 und 18:WTCR-Wochenende in China, Ningbo International Speedpark, 5.bis 6. November



Rennen 19 und 20:WTCR-Wochenende in Macau, Circuito da Guia, 18. bis 20. November

Ad

WTCR DER WTCR GRATULIERT DEBORAH MAYER ZU IHRER WAHL ZUR PRÄSIDENTEN DER FIA-KOMMISSION „FRAUEN IM VOR 3 STUNDEN

WTCR ALLES WICHTIGE ÜBER DAS WTCR-RENNWOCHENENDE IN SPANIEN 2022 GESTERN AM 12:23