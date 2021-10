Mikel Azcona erlebt ein denkwürdiges Rennwochenende. Der Spanier gewann am Samstag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya seinen zweiten Titel in der TCR Europa.

Nachdem er am Freitag seine erste Poleposition im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) eingefahren hatte, flog er zurück in seine Heimat Spanien.



Dort sicherte er sich trotz mangelnder Vorbereitungszeit die Poleposition, die er in einen komfortablen Sieg ummünzen konnte. Mit diesem Erfolg gewann der Spanier nach 2018 seinen zweiten Titel in der TCR Europa.



Im Anschluss sagte der Fahrer eines CUPRA Leon Competitión aus dem Volcano Motorsport: „Ich bin überglücklich und sehr stolz auf mein Team. Volcano Motorsport und CUPRA haben eine unglaubliche Saison hingelegt, worüber ich mich sehr freue. Ich bin sehr, sehr glücklich.“



Mikel Azcona und Tom Coronel, der in einem Audi RS 3 LMS für das Team Comtoyou Racing Platz 14 belegt hatte, kehrten im Anschluss ins Autodrom Most zurück, um am Sonntag an den Läufen neun und zehn des diesjährigen FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) teilzunehmen.

