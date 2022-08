Mikel Azcona weiß, dass seine Titelrivalen beim Rennwochenende im Elsass stärker sein werden.

Vor dem ersten WTCR-Rennwochenende in Anneau du Rhin ist Mikel Azcona der amtierende, von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader. Sein Meisterschaftsvorsprung beträgt stolze 36 Punkte.



Doch trotz des relativ komfortablen Polsters will der Fahrer aus dem Team BRC Hyundai N Squadra Corne kein Prozent nachlassen.



„Das Wichtigste ist, weiter konstant in der Spitzengruppe mitzufahren, so wie wir es in dieser Saison bisher immer getan haben“, sagte Azcona. „Die anderen Fahrer wurden von Rennwochenende zu Rennwochenende stärker. Dennoch habe ich das nötige Vertrauen in den Hyundai Elantra N TCR und bin überzeugt, dass wir wieder um die vorderen Plätze kämpfen werden. Das Ziel ist es sogar, den Vorsprung noch weiter auszubauen, um mit einem noch komfortableren Vorsprung in die letzten Rennen der Saison zu gehen. Für mich persönlich wird es das erste Mal auf dieser Strecke sein, aber da es den meisten Piloten so gehen wird, freue ich mich drauf.“

