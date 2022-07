Mikel Azcona hat einen Plan, um weiterhin der von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) zu bleiben.

Nach der spektakulären Rückkehr des WTCR auf den Stadtkurs von Vila Real in Portugal führt der Spanier die Meisterschaft mit 16 Punkten Vorsprung an.



Doch der Fahrer aus dem Team BRC Hyundai N Squadra Corse weiß, er darf sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen, wenn er auch nach dem Rennwochenende in Italien auf dem Autodromo Vallelunga Piero Taruffi von ganz oben grüßen möchte.



„Es ist immer gut, die Meisterschaft anzuführen“, sagte Azcona. „Das verschafft uns in Vallelunga einen kleinen Vorteil, aber an einem Rennwochenende kann vieles passieren. Wir müssen einfach so weitermachen wie bisher. Das heißt, gute Ergebnisse einfahren, das Gefühl für das Auto beibehalten und die gute Atmosphäre innerhalb und außerhalb des Teams aufrechterhalten.“



„Ich bin bisher nur mit dem ETCR im vergangenen Jahr in Vallelunga gefahren. Aber ich habe gute Erinnerungen an die Strecke. Meiner Meinung nach eignet sie sich sehr gut für TCR-Autos. Wenn man dann noch Vertrauen in das Auto hat, wird es noch besser. “

