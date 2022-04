Mit dem Rennwochenende im Elsass auf der Strecke Anneau du Rhin gastiert der FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) im Herzen einer wichtigen Automobilregion.

Die Strecke befindet sich zwischen den Städten Colmar und Mulhouse und verfügt über eine ausgezeichnete Verkehrsinfrastruktur und zahlreiche Unterkunftmöglichkeiten. In der Region Grand Est ist nicht nur die Sportwagenmarke Bugatti beheimatet, sondern dort befindet sich auch ein großes PSA-Werk.



Die Folge ist, dass alle 35.000 Arbeitsplätze in der Region in der Automobilindustrie angesiedelt sind. Aus diesem Grund ist es nicht verwunderlich, dass Caroline Bugatti, die Enkelin von Ettore Bugatti, Vorstandsmitglied der Rennstrecke Anneau du Rhin ist.



Joshua Reibel, Generaldirektor von Anneau du Rhin, sagte: „François Rinaldi, Caroline Bugatti und ich freuen uns sehr, in den in Rennkalender des WTCR für 2022 aufgenommen zu werden. Wir bereiten im Elsass, einer historischen Automobilregion, ein großes Fest rund um diese Veranstaltung vor und freuen uns darauf, den König des WTCR 2021, Yann Ehrlacher, in seinem Heimatland begrüßen zu dürfen. Man darf gespannt sein. Außerdem möchten wir uns bei all unseren Partner bedanken, die dieses Projekt in so kurzer Zeit möglich gemacht haben. Wir erwarten Sie alle im August.“



Die Region hat aber auch einige erfolgreiche Rennfahrer hervorgebracht. Neben den neunmaligen Rallye-Weltmeister, Sebastian Loeb, sind auch die mehrfachen Tourenwagen-Weltmeister Yann Ehrlacher und Yvan Muller im Elsass geboren und aufgewachsen.

Ad

WTCR Vallelunga lässt als WTCR-Strecke schöne Tourenwagen-Erinnerungen aufkommen GESTERN AM 04:06

WTCR Wie ein ehemaliger König mit Hilfe seiner WTCR-Freunde vor einem intensiven Jahr 2022 steht GESTERN AM 12:42