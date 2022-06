Der offizielle WTCR-Recast-Channel bietet den Fans ab sofort einen exklusiven Blick hinter die Kulissen. Freuen Sie sich auf Rennhighlights, Fahrerinterviews und vieles mehr.

Diese Live- und On-Demand-Streaming-Plattform steht den Fans ab sofort kostenfrei zu Verfügung. Dadurch kommen Sie dem FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) 2022 so nah wie nie zuvor.



Um diesen aufregenden Fan-Service auf die Beine zu stellen ist der WTCR-Veranstalter, Discovery Sports Event, eine Kooperation mit Recast eingegangen. Im Zuge dessen verspricht WTCR-Rennsieger Tom Coronel: „Den Leuten Dinge zu zeigen, die sie normalerweise nicht sehen würden.“



Der Niederländer aus dem Team Comtoyou DHL Audi Sport ist einer von vielen Fahrern, die an jedem Rennwochenende exklusive Inhalte für den WTCR-Recast-Channel produzieren, auf die die Fans dann direkt zugreifen können. Neben Coronel werden auch Esteban Guerrieri und der amtierende „König des WTCR“, Yann Ehrlacher, regelmäßig zu sehen sein.



Neben Onboard-Aufnahmen und Highlight-Clips von jedem Rennen dürfen sich die Fans auch auf exklusives Behind-the-Scenes-Material der Topteams des WTCR freuen.



Mit dem WTCR-Recast-Channel von Discovery Sport Events gewinnt die Plattform Recast einen weiteren hochkarätigen Channel hinzu. In den vergangenen Jahren hat sich Recast bereits ein beeindruckendes Portfolio an Sport- und Esport-Channeln aufgebaut. Mittlerweile sind weltweit 150 Kanäle auf der Plattform kostenfrei streambar.



Bereits im vergangenen Monat wurde bekanntgegeben, dass der WTCR in Kooperation mit 24 verschiedenen TV-Sendern in insgesamt 185 Ländern übertragen wird.



Jean-Baptiste Ley, WTCR Direktor, Discovery Sports Events, sagte: "Die einzigartige Plattform von Recast wird es uns ermöglichen, den WTCR-Fans noch mehr Kontrolle und Zugang zur Serie zu geben, einschließlich exklusiver, von den Fahrern erstellter Inhalte und der besten Action und Kommentaren von der Strecke. Wir nutzen die flexiblen Funktionen von Recast, um sie mit unseren bestehenden Sendeverträgen abzustimmen, und freuen uns darauf, die besten WTCR-Inhalte in neue und bestehende globale Märkte zu bringen."



Andy Meikle, Gründer und CEO von Recast, begrüßte den Beginn einer bedeutenden Allianz mit Discovery Sports Events: "Gemeinsam ermöglichen wir den Fans einen besseren Zugang zu dem Sport, den sie lieben, auf eine erschwingliche und flexible Weise und bringen sie noch näher an die Action heran."



Tom Coronel aus dem Team Comtoyou DHL Audi Sport sagte: "Ich möchte, dass die Fans bei den WTCR-Rennwochenenden hinter die Kulissen blicken und mich in meinem Tommy-Stil erleben können. Dabei geht es nicht nur um den Rennsport, sondern auch um meinen Rennwagen, den Motor, die Mechaniker und die Reisen. Sie werden erfahren, was ich an den Rennwochenenden mache, wie ich vom Hotel zur Strecke laufe und was ich esse. Ich werde den Leuten Dinge zeigen, die sie normalerweise nicht sehen, und ich freue mich sehr darauf, den Fans auf Recast so viele Inhalte wie möglich während der Rennwochenenden zu zeigen."







Recast, das sich derzeit in der Beta-Phase befindet und in 88 Ländern verfügbar ist, hat bereits 15 Millionen Pfund (17,5 Millionen Euro) an Investitionen von einigen der größten Namen aus Sport, Wirtschaft und Risikokapitalgebern erhalten.



HIER geht es zum WTCR-Recast-Channel und allen kostenfreien Inhalten des WTCR. Wenn Sie mehr über Recast erfahren wollen, besuchen Sie die Website.

