Am vergangenen Wochenende gab der Corolla GRS TCR von Toyota Gazoo Racing bei der TCR Südamerika auf der Strecke Termas de Río Hondo sein Debüt. Dabei gilt der Corolla GRS TCR auch als möglicher Titelanwärter im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR).

Jorge Barrio und Thiago Camilo durften den Corolla in Argentinien pilotieren. Allerdings war das Fahrzeug noch nicht berechtigt, Punkte in der TCR Südamerika einzufahren, da er nur mit einer vorläufigen technischen Zulassung an den Start gehen durfte.



Dario Ramundo, der den Einsatzleiter von Toyota Gazoo Racing, kommentierte die Teilnahme im Vorfeld wie folgt: „Wir wollen gleich beim ersten Rennen das Potenzial des Autos unter Beweis stellen. Wir glauben, dass die Marke Toyota sich mit dem Corolla GRS in sämtlichen TCR-Wettbewerben und auf allen Rennstrecken der Welt konkurrenzfähig positionieren kann.“



Bild: Toyota Gazoo Racing

