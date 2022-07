In Vila Real startet am Samstagmorgen das fünfte Rennwochenende des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) 2022. Lokalmatador Tiago Monteiro will dann in einen „anderen Geisteszustand“ eintreten.

Der portugiesische Star des LIQUI MOLY Engstler gewann das dritte Rennen beim Rennwochenende von 2019 und ist damit der letzte Fahrer, der auf dem anspruchsvollen Stadtkurs gewonnen hat.



Dieses Jahr wird er das Rennwochenende in einem mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten Honda Civic Type R TCR der neuesten Generation an. Im Vorfeld sagte er: „Wir erinnern uns alle sehr gut an jeden Zentimeter der Strecke, aber das Wichtigste ist das Selbstvertrauen. Besonders auf einer Strecke wie dieser, auf der man sich so viel mehr anstrengen muss als auf anderen Strecken. Es geht einfach darum, wie schnell man in den Rhythmus kommt und wie das Feedback des Autos ist. Wenn das Auto gut und einfach zu fahren und gleichzeitig effizient ist, macht es einem das Leben leichter, aber wenn es ein bisschen knifflig wird, dauert es länger, bis man das Vertrauen findet.“



„Ich kenne die Strecke zweifellos sehr gut, aber das gilt auch für meine Konkurrenten. Es kommt darauf an, wie schnell man in den Rhythmus kommt und wie lange es dauert, bis man richtig attackieren kann.“



„Es ist eine sehr, sehr schwierige Strecke, und deshalb ist sie auch so spannend. Sie ist wahrscheinlich in gewisser Weise härter als Macau. Obwohl Macau länger und genauso aufregend ist, gibt es in Vila Real schwierigere Kurven mit harten Bremsenzonen und Schikanen und einigen sehr schnellen Bereichen.“



„Die ganze Strecke ist eine Herausforderung, es gibt keinerlei Entspannung, und die lange Abfahrt in die letzte Kurve macht sie zu einer der härtesten Kurven der Welt. Man ist auch in einem anderen Geisteszustand. Es ist fast so, als wäre man gar nicht mehr richtig da, man schwebt in diesem wirklich seltsamen Gefühl. Du bist so fokussiert, wenn du mit dem Auto und der Strecke eins wirst, existiert nichts anderes mehr, und das passiert nicht an vielen Orten. Das einzige Problem ist, wenn man diese Verbindung nicht findet, dann hat man so viel zu kämpfen. Aber wenn man es schafft, diese Chemie aufzubauen, dann kann man sehr gut abschneiden.“

Ad

WTCR NORBERT MICHELISZ: NORDSCHLEIFE + MACAU = VILA REAL VOR 17 MINUTEN

WTCR THED BJÖRK REIST MIT GEMISCHTEN NACH PORTUGAL VOR 27 MINUTEN