Tiago Monteiro hat über sein Heimdebakel im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) gesprochen.

Der Ex-Formel-1-Pilot war am Sonntag in seiner Heimat Portugal auf dem besten Weg dazu, dass zweite Rennen des Wochenendes zu gewinnen - bis sich die Motorhaube seines Honda löste.



Der anschließende Boxenstopp ermöglichte seinem ALL-INKL.DE-Münnich-Motorsport-Teamkollegen Attila Tassi seinen ersten Sieg im WTCR. Zuvor hatte der junge Ungar dem intensiven Druck des Hyundai-Duos Jean-Karl Vernay und Norbert Michelisz widerstanden.



„Das ist charakterbildend, nicht wahr?“ sagte Monteiro im Anschluss an das Rennen. „Zuallererst freue ich mich wirklich sehr für Attila. Wir haben lange über diesen Moment gesprochen und jedes Mal, wenn wir kurz davor sind, zusammen auf dem Podium zu stehen, passiert etwas. Natürlich hatte ich mir das Rennen heute anders vorgestellt.“



„Ich hatte einen guten Start und Esteban [Guerrieri] hatte ein Problem. Ich wollte eine gute erste Runde fahren und ein starkes Bremsmanöver in die erste Kurve setzen, aber er hat mir das Leben leichter gemacht. Und dann lief alles gut - zu gut. Es hat also nicht sein sollen, aber die Meisterschaft ist noch lang und das Gute ist, dass wir ein starkes Paket haben. Wir haben ein gutes Auto.“



„Es ist ein sehr unglücklicher, dummer mechanischer Ausfall. Das ist auf diesem Level nicht akzeptabel, aber alles kann passieren und man kann niemandem die Schuld geben. Ich bin sehr enttäuscht und frustriert, aber es ist nicht das erste Mal in meiner Karriere. Ich bin mir sicher, dass es morgen vergessen sein wird und ich mich auf die nächsten Rennen konzentrieren kann. Das Gute ist, dass wir konkurrenzfähig sind, und das werden wir bis zum Ende sein. Heute Abend ist es schwierig zu schlucken und zu akzeptieren, aber morgen ist ein anderer Tag.“

WTCR WTCR-RÜCKKEHRER HUFF HOLT SEINE ERSTEN PUNKTE VOR EINER STUNDE

WTCR VERNAY BEHÄLT GOODYEAR-#FOLLOWTHELEADER-TITEL VOR 20 STUNDEN