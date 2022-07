Tiago Monteiro will sich auf einer Strecke, die laut dem Honda-Piloten Vergangenheit und Gegenwart verbindet, von seinem frustrierenden Ausfall beim Portugal-Rennen des WTCR erholen.

Der Fahrer des LIQUI MOLY Teams beschrieb das Autodromo Vallelunga Piero Taruffi, auf dem in dieser Woche das Italien-Rennen des WTCR stattfindet, als "ein bisschen old-school", nachdem er bei verschiedenen Testfahrten Erfahrungen mit der Strecke nördlich von Rom gesammelt hatte.



"Vallelunga ist eine andere Strecke als die, die wir bisher in dieser Saison hatten, denn sie ist ein bisschen Old-School, gemischt mit einigen moderneren Elementen", sagte Monteiro. "Ich bin dort noch nie Rennen gefahren, aber wir haben dort vor einigen Jahren mit dem Honda Civic WTCC getestet und Entwicklungsarbeit geleistet."



"Es wird großartig sein, wieder in Italien zu sein, und obwohl ich keine wirkliche Vorstellung davon habe, was der Civic Type R TCR dort leisten kann. Hoffentlich können wir die Fortschritte konsolidieren, die wir in Vila Real festgestellt haben, auch wenn es ein Stadtkurs war war. Vallelunga ist im Vergleich dazu eine typischere Strecke, obwohl es so aussieht, als ob es einige interessante Kurven für unser Auto geben könnte."

