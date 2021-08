In seiner langen und illustren Karriere hat Tiago Monteiro noch nie aufgegeben - und wird das auch jetzt nicht tun.

Monteiro gelang am WTCR-Rennwochenende in Ungarn als bestes Resultat ein zehnter Platz in Rennen 1. In seinem Bestreben, zum ersten Mal zum "König" des WTCR gekrönt zu werden, verließ er den Hungaroring am Sonntagabend mit 37 Punkten Rückstand auf den von Goodyear präsentierten #FollowTheLeader.



Rückblickend auf die vierte Veranstaltung der Saison 2021 des FIA-Tourenwagen-Weltcup WTCR sagte der ALL-INKL.DE Münnich Motorsport-Fahrer: "Wir hatten erwartet, dass es ein hartes Wochenende werden würde, und ich denke, dass wir die Erwartungen in Bezug auf die Performance etwas übertroffen haben, obwohl wir ein so schweres Auto hatten. Das Qualifying war sehr eng, und leider hat dieses Ergebnis das Wochenende ein wenig beeinflusst."



"In Rennen 1 wurde ich von einem Konkurrenten angeschoben und habe einige Positionen verloren. Danach bin ich das ganze Rennen zusammen mit meinen Teamkollegen gefahren. In Rennen 2 gelang mir wieder ein guter Start, aber in der ersten Kurve war ich dann außen. Ich hatte keine große Wahl bei der Linienwahl, und durch eine Berührung habe ich wieder Positionen verloren."



"Es ist noch ein langer Weg, und wir geben nicht auf. Wir werden versuchen, die lange Pause zur Vorbereitung auf den letzten Teil der Saison zu nutzen, wo wir stark sein wollen."



Monteiro hatte die Saison 2021 in seinem mit Goodyear-Reifen ausgestatteten Honda Civic Type R mit einem Sieg in Rennen 1 beim WTCR-Rennwochenende in Deutschland begonnen. Beim WTCR-Rennwochenende von Portugal lag er in Rennen 2 ebenfalls in Führung, musste dann aber an die Box fahren, weil sich die Motorhaube seines Autos zu öffnen begann.

WTCR Schwerarbeiter Urrutia ist TAG Heuer Most Valuable Driver desWTCR-Rennwochenendes in Ungarn VOR 5 STUNDEN

WTCR Azcona nach WTCR-Doppelpodium standhaft GESTERN AM 22:07