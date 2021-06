Publiziert 23/06/2021 Am 14:38 GMT | Update 23/06/2021 Am 14:38 GMT

Tiago Monteiro startet diese Woche bei seinem Heimrennen des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) mit doppeltem Rückenwind."Es ist ein großartiges Gefühl, nach einem Jahr Pause wieder in Portugal zu fahren, und noch besser, nach einem so positiven Start in die Saison zu meinem Heimrennen zu kommen", sagte der Fahrer von ALL-INKL.DE Münnich Motorsport. "Ich bin sehr stolz darauf, in Portugal eine so gute Bilanz im Tourenwagen zu haben. Aber das zählt an diesem Wochenende nichts und wir müssen sehen, wo wir im Qualifying stehen."

Der Honda-Pilot hat nicht nur die Möglichkeit, vor heimischer Kulisse anzutreten, sondern kommt auch als Sieger der Auftaktveranstaltung der Saison 2021, welche Anfang des Monats in Deutschland stattfand, zum Circuito do Estoril.

WTCR WARUM ESTORIL “EINE WEITERE HERAUSFORDERUNG” FÜR DIE WTCR DARSTELLT GESTERN AM 14:20

WTCR WTCR-ASS AZCONA SCHREIBT GESCHICHTE ALS ERSTER “Wochenend-KÖNIG” VON PURE ETCR 21/06/2021 AM 13:02