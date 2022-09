Nach der Bestätigung, dass Rob Huff, Fahrer von Zengoe Motorsport mit CUPRA-Antrieb, im Rennen um den WTCR-Trophy-Titel 2022 nicht mehr eingeholt werden kann, hatte der spanische Hersteller nun weiteren Grund zum Feiern.

Am gestrigen Sonntag lieferte Adrien Tambay auf dem Sachsenring in Deutschland die perfekte Leistung ab. Mit seinem CUPRA EKS Team gewann er den ersten Titel im FIA E-Tourenwagen-Weltcup ETCR und schloss die erste Saison als Top-Team ab.



Der Franzose Tambay sagte nach seinem Erfolg auf einem mit Goodyear-Reifen ausgestatteten CUPRA e-Racer: "Ich stand das ganze Wochenende über unter großem Druck, da der FIA ETCR-Weltmeistertitel auf dem Spiel stand. In meiner Karriere war ich immer schnell, ich habe in jeder Kategorie Rennen gewonnen, aber einen Titel zu gewinnen ist nie einfach."



Wie der FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR wird auch der ETCR von Discovery Sports Events veranstaltet.

Ad

WTCR Michelisz: Damals ein König (des WTCR) nun fast ein König (des ETCR) VOR 3 STUNDEN

WTCR PECH UND REGEN MACHEN TOM CORONEL IN DER TCR EUROPA ZU SCHAFFEN VOR 3 STUNDEN