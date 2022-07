Nach einem herausragenden Heimspiel des Teams BRC Hyundai N Squadra Corse beim Rennwochenende des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) in Italien ist Teamchef Gabriele Rizzo besonders stolz auf sein Team und seine Fahrer.

Dank zwei Podiumsplätzen von Mikel Azcona und zwei vierten Plätzen von Norbert Michelisz führt BRC-Hyundai die Teammeisterschaft mit 45 Punkten an. Gleichzeitig verlässt Mikel Azcona das Autodromo Vallelunga Piero Taruffi mit einem Vorsprung von 36 Punkten in der Fahrermeisterschaft.



„Unser Heimspiel war ein großartiges Wochenende“, sagte Rizzo, der bereits Gabriele Tarquini und Norbert Michlisz 2018 beziehungsweise 2019 zu zwei Fahrermeisterschaften im WTCR geführt hatte. „Ich bin überglücklich und stolz auf die Arbeit, die das Team geleistet hat. Es war nicht einfach, mit den hohen Streckentemperaturen zurechtzukommen.“



„Wir haben damit begonnen, das erste Freie Training zu opfern, um Rennsimulationen zu fahren. Trotzdem haben die beiden Fahrer im Qualifying eine großartige Leistung gezeigt. Und in den Rennen selber haben sie die Reifen auf dem Hyundai Elantra N TCR perfekt gemanagt.“



„Das, was wir an diesem Wochenende vor unseren Fans gezeigt haben, lässt sich ehrlich gesagt nicht überbieten. Dafür möchte ich dem gesamten Team und Mikel und Norbi ganz herzlich gratulieren.“

