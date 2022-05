Das Qualifying für die Rennen drei und vier der diesjährigen Saison des FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) wird aufgrund von höherer Gewalt angepasst.

Das Qualifying für die Rennen drei und vier der diesjährigen Saison des FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) wird aufgrund von höherer Gewalt angepasst.Zwischen 12:55 Uhr und 13:10 Uhr wurde eine weitere Trainingssitzung angesetzt, an deren Ende sich eine kurze Pause zum Auftanken und Vorbereiten auf das Qualifying anschließt. Das Qualifying an sich findet im Anschluss zwischen 13:20 Uhr und 13:50 Uhr statt und ist damit zehn Minuten kürzer als ursprünglich angesetzt.Die Rennkommissare haben mit dieser Entscheidung einen Antrag von Goodyear, dem offiziellen Reifenlieferanten des WTCR, zugestimmt, nachdem es in den ersten beiden Trainingssessions am Donnerstag vermehrt zu Reifenproblemen auf der Nordschleife gekommen war. Diese Entscheidung wurde in Absprache mit dem Technischen Delegierten der FIA getroffen.Durch die zusätzlichen 15 Minuten Trainingszeit erhalten die Teams die Möglichkeit, Reifen aus einer anderen Produktionscharge zu testen.Zusätzlich haben die Rennkommissare entschieden, dass jeder Fahrer zwei neue Reifensätze für die verbliebenden vier Sessions des Rennwochenendes in Deutschland erhält.Über folgenden Link, können Sie den aktualisierten Ablaufplan einsehen: Ablaufplan des WTCR-Rennwochenendes in Deutschland Version 3