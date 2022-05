Nach seinem Sieg in der TCR Europa auf dem Circuit Paul Ricard am vergangenen Wochenende reist Tom Coronel in absoluter Top-Form nach Deutschland, wo vom 26. bis 28. Mai auf der Nordschleife des Nürburgrings das nächste Rennwochenende des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) stattfindet.

Coronel, der sowohl im WTCR als auch in der TCR-Europa für das belgische Team Comtoyou Racing fährt, erzielte zusammen mit seinem Teamkollegen Franco Girolami einen Doppelsieg im ersten von zwei Rennen auf der französischen Rennstrecke.



"Ich hatte einen guten Start und konnte nach der ersten Kurve einen Vorsprung herausfahren, den ich dann während des gesamten Rennens aufrechterhalten konnte", sagte Coronel, der von der Poleposition gestartet war. "Auch wenn ich am Ende die Reifen geschont habe, war es ein ungefährdeter Sieg und das ist ziemlich cool."



Auch im zweiten Rennen erwischte Coronel einen guten Start, wurde am Ende aufgrund einer Berührung aber nur Fünfter. "Ich habe wieder gute Punkte geholt", sagte der von DHL gesponsorte Coronel. "Das Auto war wirklich fantastisch und ich war zwischendurch der schnellste Mann im Feld."



Dank diesen Ergebnissen ist der Niederländer jetzt Zweiter in der TCR-Europa-Meisterschaft. Auf Spitzenreiter Girolami fehlen ihn 13 Punkte. Für sein Team Comtoyou Racing war es durch den Sieg von Viktor Davidovski ein unglaublich erfolgreiches Rennwochenende.

Ad

WTCR NORBERT MICHELISZ: „DER LERNPROZESS AUF DER NORDSCHLEIFE ENDET NIE“ GESTERN AM 09:38

WTCR DIE AKTUELLEN MEISTERSCHAFTSSTÄNDE IM WTCR 22/05/2022 AM 08:02