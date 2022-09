Zum zweiten Mal in der Geschichte des FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR wird eine Saison durch ein Nachtrennen entschieden. Der Jeddah Corniche Circuit in Saudi-Arabien bereitet sich auf einen spannenden Double-Header-Lauf unter Flutlicht vor.

Bereits 2019 war der Sepang International Circuit Schauplatz eines actionreichen Showdowns lange nach Sonnenuntergang. Dabei krönte sich Norbert Michelisz beim Malysia-Rennen des WTCR nach einem spannenden Kampf gegen Esteban Guerrieri zum König des WTCR.



Während vor drei Jahren in der Nähe von Kuala Lumpur nur ein Rennen nach Einbruch der Dunkelheit stattfand, werden am Wochenende vom 26. bis 27. November beim Saudi-Arabien-Renenn des WTCR beide Läufe auf einer extra für dieses Rennen angelegten 3,45 Kilometer langen Variante der Strecke am Roten Meer ausgetragen.



Jean-Baptiste Ley, WTCR-Direktor von Discovery Sports Events, sagte: "Die Möglichkeit, die Saison 2022 in Saudi-Arabien auf dem hochmodernen Jeddah Corniche Circuit zu beenden, ist für den WTCR und alle Beteiligten fantastisch. Wir danken dem saudi-arabischen Automobil- und Motorradverband und der Saudi Motorsport Company für ihre Unterstützung. Dies wird keine gewöhnliche Veranstaltung sein, denn die hervorragende Ausstattung der Rennstrecke wird es ermöglichen, die entscheidenden Rennen des Jahres bei Nacht stattfinden zu lassen. Dies wird nicht nur die spektakuläre Show der WTCR-Fahrer auf einer speziell für unsere Serie homologierten Tourenwagen-Rennstrecke verstärken, sondern auch den Fans an der Strecke und den Fernseh- und Online-Zuschauern in aller Welt einen zusätzlichen Anreiz bieten."



Esteban Guerrieri ist auf dem Bild auf dem Weg zum Sieg in Rennen 2 beim Malaysia-Rennen des WTCR im Dezember 2019 zu sehen.

