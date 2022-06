Dániel Nagy zweifelt nicht daran, dass sein CUPRA Leon Competición für die beiden Rennen in Ungarn wieder rechtzeitig repariert wird.

Nagy stürzte bei hoher Geschwindigkeit während des Qualifying Q2 aufgrund eines gemeldeten Defekts.



Nagy baute aufgrund eines Defektes einen Highspeed-Crash in Q2. Auch wenn der Ungar weitestgehend unverletzt blieb, ist sein Fahrzeug schwer beschädigt.



„Ich habe ein paar Muskelschmerzen, aber das ist schon in Ordnung, wenn man mit über 100 km/h in einen Reifenstapel kracht“, sagte Nagy. „Das ist das Wichtigste und die Jungs arbeiten bereits am Auto und versuchen herauszufinden, welche Teile beschädigt sind, was wir bestellen müssen und wie wir das machen. Aber das Wichtigste ist, dass es mir gut geht.“



„Wir haben versucht, es in die Top 10 zu schaffen, damit wir im Reverse-Grid-Rennen eine bessere Ausgangsposition haben, aber dann hatten wir auf einmal diesen mechanischen Defekt an der Front, was aber nicht die Schuld des Teams war. Als ich ziemlich hart in die Mauer gekracht bin, wusste ich nicht sofort, was passiert war. Es war wirklich seltsam. Natürlich ist sowas enttäuschend, wenn man so hart gepusht hat. Wir hatten uns eine gute Ausgangslage erarbeitet und dann sind wir von jetzt auf gleich wieder ganz unten angekommen.“



„Es wird nicht einfach sein, das Auto zu reparieren, aber ich kenne die Mechaniker sehr gut und sie gehören zu den Besten. Ich glaube an sie.“



Bild: Ariel Wojciechowski | arielwojciechowski.com

