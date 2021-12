Nathanaël Berthon hat im allerletzten Rennen des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) 2021 sein bestes Saisonergebnis eingefahren.

Der Fahrer eines mit Goodyear-Reifen ausgestatteten Audi RS 3 LMS erzielte mit Platz drei im zweiten Rennen in Russland seine einzige Podiumsplatzierung in dieser Saison. Der Schlüssel dazu war mit Rang vier ein gelungenes Qualifying, in dem Berthon bewiesen hat, dass er eine starke Pace hat.



„Ich hatte in diesem Jahr ziemlich viele Probleme“, sagte der Mann aus dem Team Comtoyou DHL Audi Sport. „Meine Leistung im Auto war immer recht gut. Aber im Qualifying gab es immer irgendwelche Probleme, die mich ausgebremst haben und dann ist es natürlich schwierig mit den Teamkollegen mitzuhalten. Zum Glück hatten wir jetzt einen positiven Saisonabschluss. Das wird im Team für zusätzliche Motivation sorgen, was wichtig ist, um im nächsten Jahr gegen die Lynk & Co kämpfen zu können.“



Berthon ergänzte: „Es war keine einfache Saison, denn wir hatten Probleme das Auto weiterzuentwickeln. Deswegen bin ich auch so glücklich über dieses Ergebnis, denn wir haben es verdient. Jeder im Team hat sich hat alles gegeben und viel gearbeitet, um das Auto besser zu machen.“

