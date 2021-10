Néstor Girolami stellte sich beim Wochenende des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) in Frankreich ganz in den Dienst des Teams, indem er seinen Teamkollegen Esteban Guerrieri vor dem Rest des Feldes abzuschirmen versuchte. Doch seine Bemühungen scheiterten im Verlauf des zweiten Rennens.

Nachdem er im ersten Rennen Fünfter geworden war, erwischte er in Rennen 2 einen perfekten Start. Der Fahrer eines Honda Civic Type R TCR verbesserte sich vom siebten auf den fünften Platz und überholte dabei den von Goodyear präsentierten #FollowTheLeader Yann Ehrlacher und Esteban Guerrieri.



Weil sein Teamkollege noch gute Chancen auf die Meisterschaft hat, ließ der Argentinier ihn vorbei und verteidigte ihn im Anschluss gegen den Rest des Feldes.



Dabei hielt sich Girolami lange auf den sechsten Platz, doch in Mitte des Rennens verlor er aufgrund eines Reifenschadens an Tempo. Letztendlich war er gezwungen, das Rennen mit einem Aufhängungsschaden zu beenden.



„Das erste Rennen war wirklich gut, wir haben viele Punkte für das Team geholt. Rennen 2 war dann ein bisschen schwieriger“, erklärte der Argentinier im Anschluss. „Ich hatte einen sehr guten Start und brachte mich durch das Überholmanöver gegen Yann Ehrlacher in eine aussichtsreiche Position. Nachdem ich Esteban vorbeigelassen hatte, kontrollierte ich das Tempo. Doch dann bekam ich plötzlich Vibrationen und ich merkte, dass die Lenkung sich seltsam anfühlte. Zwei Runden später musste ich an die Box. Wir hatten in Most bereits ein ähnliches Problem. Doch ich bin mir sicher, dass das Team in der Pause, die wir jetzt haben, das Problem lösen wird.“

