Néstor Girolami hat bisher in jeder Saison im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) mindestens einen Rennsieg gefeiert. Eine Erfolgsserie, die der Argentinier auch im Jahr 2021 ausbauen konnte.

Girolami feierte sein WTCR-Debüt in einem Honda Civic Type R TCR für die Mannschaft von ALL-INKL.COM Münnich Motorsport im Jahr 2019.



In seiner ersten Saison erzielte er drei Siege für das mit Honda-Motoren ausgestattete deutsche Team. An diese beeindruckende Ausbeute kam er in 2020 oder in 2021 nicht mehr heran, aber es reichte immerhin für jeweils einen weiteren Rennsieg.



Seine Siege im Jahr 2019



Er gewann beim Rennwochenende in Ungarn die ersten beiden Rennen.



Er gewann beim Rennwochenende in der Slowakei das zweite Rennen.



Sein Sieg im Jahr 2020



Er gewann beim Rennwochenende in Belgien das erste Rennen.



Sein Sieg im Jahr 2021



Er gewann beim Rennwochenende in der Tschechischen Republik das erste Rennen.

