Néstor Girolami hat am vergangenen Wochenende das Langstreckenrennen der TCR Südamerika in Buenos Aires gewonnen und reist jetzt auf einem absoluten Hoch zum finalen Rennwochenende des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) nach Sotschi.

Zusammen mit seinem Landsmann und Teamkollegen bei ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Esteban Guerrieri, nahm er an dem 60-minütigen Rennen in seiner Heimatstadt teil. Dabei teilte er sich das Cockpit seines Honda Civic Type R TCR mit Raphael Reis.



Girolami nutzte sein gesamtes Können und seine Erfahrung, die er im WTCR gesammelt hat, um einen Vorsprung auf seine Konkurrenten herauszufahren, bevor er beim obligatorischen Reifenwechsel an Reis übergab. Der Brasilianer hielt sich an der Spitze und gewann am Ende mit 6,8 Sekunden Vorsprung auf Honda-Fahrer Juan Ángel Rosso.



Guerrieri trat zusammen mit dem ehemaligen WTCR-Wildcard-Fahrer José Manuel Sapag in einem weiteren Honda Civic Type R TCR an. Das Duo beendete das Rennen auf Position drei. Hinter ihnen landeten Tom Coronel und Pepe Oriola. Letzterer führt die Gesamtwertung mit 16 Punkten Vorsprung an.



Auf Tom Coronel, Néstor Girolami und Esteban Guerrieri wartet nun das von VTB präsentierte WTCR-Rennwochenende auf dem Sotschi-Autodrom, welches vom 26. bis 28. November ausgetragen wird.







Foto: TCR Südamerika

