Néstor Girolami und Esteban Guerrieri bescherten ihrem Team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. Für Girolami war es der erste Sieg beim spektakulären Debüt des Autodrom Most im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) 2021.

Girolami ist der neunte Sieger im neunten Rennen der diesjährigen WTCR-Saison. Er startete dank Reverse-Grid auf Platz zwei und überstand das Chaos in Kurve 1. Anschließend führte er den Rest des Rennens an. Honda-Kollege Esteban Guerrieri hingegen verteidigte den zweiten Platz über die gesamte Renndistanz gegenüber dem von Goodyear präsentierten #FollowTheLeader Yann Ehrlacher.







Mehr in Kürze an dieser Stelle.

