Néstor Girolami hat beim zweiten Rennen in Bahrain alles gegeben, um vor dem finalen Rennwochenende in Saudi-Arabien mathematisch noch die Möglichkeit zu haben, den Fahrertitel im FIA Tourenwagen-Weltcup zu gewinnen.

Nachdem er im ersten Rennen am Freitagabend Vierter geworden war, arbeitete sich der Fahrer aus dem Team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport im zweiten Rennen zwischenzeitlich bis auf Rang fünf vor. Doch dann verschlechterte sich, durch das lange Fahren hinter anderen Autos, die Performance seines Honda.



Obwohl er sich heldenhaft verteidigte, hatte er eine Chance, sich gegen seine Hintermänner zu wehren, die so viel schneller auf der Geraden waren. Am Ende wurde er Neunter, wodurch sein Rückstand auf den amtierenden, von Goodyear präsentierten #FollowTheLeader vor dem letzten Rennwochenende in Saudi-Bahrain, welches vom 25. bis 27. November ausgetragen wird, 60 Punkte beträgt.



"Es war ein hartes Rennen", sagte Girolami im Anschluss. "Das Auto hat sich im Nachtrennen, als wir in der Nähe der Spitze gestartet sind, deutlich besser angefühlt. Esteban [Guerrieri] hatte heute das gleiche Problem wie ich. Wenn wir vorne sind und frei fahren können, ohne das jemand vor uns fährt, können wir ungefähr die gleiche Pace wie die anderen gehen. Aber wenn wir mitten im Feld sind und drei, vier Autos vor uns fahren, verlieren wir sehr viel Downforce, wodurch das Auto weniger Grip und weniger Leistung hat. Dann kannst du dich praktisch nicht mehr verteidigen. Den Titel einzufahren, wird jetzt sehr schwierig, aber es ist noch nicht vorbei. Wir werden in Dschidda maximal angreifen und sehen, was dabei für uns herausspringt."

