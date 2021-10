Néstor Girolami rechnet mit „einem herausfordernden Wochenende“ vom 5. bis 7. November in Italien. Auf dem Adria International Raceway finden die Läufe 13 und 14 der diesjährigen Saison des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) statt.

Der Argentinier rechnet mit zwei schwierigen Tagen auf der neu gestalteten Strecke. Außerdem stellt er sich darauf ein, seinem Teamkollegen Esteban Guerrieri zu helfen.



„Das Streckenlayout ist völlig neu. Obwohl wir hier vor der Saison getestet haben, rechne ich mit einem herausfordernden Wochenende.“



„Wir erwarten, dass die Bremsen hier stark strapaziert werden, deshalb müssen wir sicherstellen, dass sie ein gesamtes Rennen durchhalten. Außerdem wird es recht kühl sein, weswegen es schwierig werden wird, dass Auto optimal für die Qualifyingrunde vorzubereiten.“



„Auf dieser kniffligen Strecke kommt es besonders auf die Traktion an. Wir haben noch Chancen die Teammeisterschaft zu gewinnen und wollen so viele Punkte wie möglich holen. Anders sieht es in der Fahrermeisterschaft aus – zumindest für mich. Dafür habe ich in den letzten Rennen einfach zu wenig Punkte geholt. Aber mein Teamkollege Esteban [Guerrieri] ist Dritter in der Meisterschaft, weswegen ich ihn unterstützen werde. In Italien Rennen zu fahren, ist immer etwas Besonders. Ich hoffe, dass wir gute Resultate erzielen werden.“

