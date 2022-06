Néstor Girolami wird sich bei den Rennen fünf und sechs der diesjährigen Saison des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) voll und ganz aufs Verteidigen konzentrieren.

Momentan ist er Girolami noch der amtierende, von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader. Aber nachdem er der Mann aus dem Team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport am Steuer eines Honda Civic Type R TCR im Qualifying Achter geworden ist, beträgt sein Vorsprung in der Meisterschaft nur noch zwei Punkte.



Doch es gibt noch keinen Grund für den Argentinier, den Kopf in den Sand zu stecken, immerhin startet er im Reverse-Grid-Rennen von Position drei.



Im Anschluss an das Qualifying, in dem sein Teamkollege Esteban Guerrieri Vierter geworden ist, sagte Girolami: „Wenn man bedenkt, dass wir das maximale Ausgleichsgewicht an Bord haben, war es ein sehr positiver Tag. Wir haben einen wirklich guten Job gemacht. Esteban hat im Training verschiedene Dinge ausprobiert und so konnten wir das bestmögliche Set-up für das Qualifying erarbeiten.“



„Ich hätte wahrscheinlich in Q2 eine schnellere Runde fahren können, aber die rote Flagge machte meinen ersten Versuch zu Nichte und im zweiten Run wollte ich nicht mehr das maximale Risiko eingehen, aus Angst die Track-Limits zu überschreiten oder einen kleinen Fehler zu machen. Dennoch möchte ich dem Team gratulieren: Sie haben uns ein fantastisches Auto zur Verfügung gestellt. Vor allem meine Crew hat alles gegeben und viele Sachen ausprobiert. Ich hoffe, wir können Punkte holen und unsere Meisterschaftsführung verteidigen.“

