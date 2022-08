Néstor Girolami traut Ignacio Montenegro, der sein Teamkollegen beim Langstreckenrennen der TCR Südamerika auf dem Autódromo Termas de Río Hondo war, in Zukunft Großes zu. Das Duo verpasste bei Girolamis Heimrennen in Argentinien nur knapp den Sieg.

Montenegro befand sich am Steuer ihres Honda Civic Type R TCR und war kurz davor, das Rennen zu gewinnen, als das Auto starke Temperaturprobleme bekam.



Doch des einen Pech ist des anderen Glück und so rückten Fabio Grasande und Girolamis WTCR-Teamkollege bei ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Esteban Guerrieri, auf Platz eins vor, den sie dann auch in den letzten anderthalb Runden nicht mehr hergaben.



Doch Girolami zeigte sich am Ende trotzdem in einem Facebook-Post von Montenegros Leistung beeindruckt: „Großes Talent, sehr schnell und professionell. Es war ein Vergnügen, mit ihm das Auto zu teilen. Uns haben anderthalb Runden zum Sieg gefehlt, aber der Motorsport wird uns bald eine weitere Chance geben.“



Bild: Facebook.com/bebugirolamioficial

