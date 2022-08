Discovery Sports Events und die FIA sind überrascht von der Entscheidung von Cyan Racing und Geely Group Motorsport, ihre Teilnahme am FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR 2022 einzustellen. Dies war nicht zu erwarten, da es einen ausführlichen Dialog zwischen der FIA, Cyan Racing, Geely Group Motorsport, Goodyear und dem Erfinder der TCR-Kategorie WSC gab, um die Bedenken nach den Reifenproblemen beim Italien-Rennen des auszuräumen.

Während der positiven Gespräche zwischen der FIA, Geely und WSC am Freitag wurden von der FIA und WSC unter anderem folgende Maßnahmen vorgeschlagen: die Reduzierung des Ausgleichsgewichts aller WTCR-Autos um 20 Kilogramm, der Vorschlag von Goodyear, heute Abend einen zusätzlichen Test auf dem Anneau du Rhin zu veranstalten, um allen Teams die Möglichkeit zu geben, die von Goodyear empfohlenen Einstellungen auf einer Strecke zu testen, auf der Cyan Racing zusammen mit anderen Teams bereits in diesem Jahr getestet hat, ohne dass Probleme mit den Reifen aufgetreten sind.



Zusätzlich zur Unterstützung dieses zusätzlichen Tests und der Analyse, die durchgeführt wurde, um sicherzustellen, dass die Reifen auf dieser Strecke gut funktionieren, bot Goodyear an, die von der vorhergehenden Veranstaltung weiterverwendeten Reifen zu ersetzen.



Die heutige Ankündigung, insbesondere so kurz vor dem Heimrennen von Yann Ehrlacher und Yvan Muller, zwei der bekanntesten und erfolgreichsten Fahrer des FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR, ist nicht nur überraschend, sondern auch sehr unglücklich, und wir teilen die kollektive Enttäuschung des Veranstalters des Elsass-Rennens des WTCR und der Fans.



Glücklicherweise kann das WTCR auf die Teilnahme einer Reihe weiterer Spitzenteams und -fahrer zählen, so dass das Elsass-Rennen des WTCR wie geplant stattfinden kann.



Der Schwerpunkt liegt nun auf den verbleibenden Rennen der Saison, deren Einzelheiten bekannt gegeben werden, sobald die elektronische Abstimmung des FIA Motorsport-Weltrats abgeschlossen ist, die am 8. August beginnt.



Stellungnahme von Goodyear Racing:



Goodyear Racing arbeitet mit der FIA und Discovery Sports Events an der Analyse der Ursache für die Reifenprobleme, die bei mehreren Teams beim Italien-Rennen des WTCR auftraten.



Im Anschluss an das Rennwochenende führte Goodyear Racing eine umfassende technische Analyse durch, die auch die Inspektion der zurückgegebenen Reifen umfasste und bei der kein Herstellungsfehler bei der Spezifikation festgestellt wurde. Die Analyse ergab, dass die Reifentemperaturen an einigen, aber nicht an allen Fahrzeugen während des Rennens höher waren als in den beiden vorangegangenen Saisons des FIA WTCR, mit Ausnahme des Deutschland-Rennens des WTCR. Goodyear, DSE und die FIA arbeiten mit den Teams zusammen, um die Ursache vollständig zu verstehen, einschließlich der Analyse der Fahrzeugabstimmung, der Streckenbeschaffenheit und der Auswirkungen der Streckentemperaturen.



Die vorläufigen Daten für die bevorstehenden Rennen auf dem Anneau du Rhin und die Tatsache, dass mehrere Teams im April dort getestet haben, ohne Probleme mit der Reifenleistung zu melden, haben dazu geführt, dass Goodyear bestätigt hat, dass es keine Änderung der Reifenspezifikation geben wird. Darüber hinaus fand heute Abend ein freies Training statt, bei dem auch das Rennen vollständig simuliert wurde. Goodyear wird weiterhin eng mit den Teams zusammenarbeiten, um Empfehlungen für die Reifenabstimmung zu geben.



Nachdem die verbleibenden Strecken für die neu angesetzte Saison 2022 bestätigt sind, wird Goodyear die Reifenspezifikation und die Setup-Empfehlungen für diese Strecken überprüfen.



Für die Saison 2022 stellt Goodyear eine Reifenspezifikation zur Verfügung, die von der Meisterschaft und den Teams genehmigt wurde und in den FIA WTCR-Saisons 2020 und 2021 erfolgreich eingesetzt wurde.



Stellungnahme von WSC-Präsident Marcello Lotti:



"Die WSC hat die Entscheidungen der Konkurrenten immer respektiert, aber in diesem Fall kann ich keine Gründe dafür finden. Vor allem, nachdem die WSC zusammen mit der FIA, dem Serienpromoter und dem Reifenlieferanten Maßnahmen ausgearbeitet hat, die die Probleme lösen würden, wie eine Reduzierung des Renngewichts aller Autos um 20 Kilogramm und eine Erhöhung der Anzahl neuer Reifen, die während des Rennwochenendes verwendet werden können. Und es lohnt sich, darauf hinzuweisen, dass die Autos von Lynk & Co durch die besagte Gewichtsreduzierung 30 Kilogramm leichter gewesen wären als am Ende der Saison 2021.



"Darüber hinaus sind an diesem Wochenende zwei freie Testsitzungen geplant, um allen Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, die Wirksamkeit dieser Maßnahmen im Hinblick auf die Streckencharakteristik zu bewerten. Die WSC wird an diesem Wochenende auf dem Anneau du Rhin vertreten sein, um der FIA, dem Veranstalter, den Wettbewerbern und den Beteiligten ihre volle Unterstützung zu zeigen."

