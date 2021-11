Nicola Baldan aus dem Team Target Competition kehrte am vergangenen Wochenende als vollwertiger Fahrer in den FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) zurück. Dabei übernahm er ein Auto, dass das Team über die gesamte Saison einsetzt.

Baldan wohnt in der Nähe des Adria International Raceway. Auf dieser Strecke fand das erste WTCR-Rennwochenende in Italien statt. Bei seinem Heimspiel beendete er die Rennen in seinem mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten Hyundai Elantra N TCR auf den Plätzen 19 und 18. Allerdings war der Platz auf dem Podium der WTCR-Trophy-Fahrer sein Höhepunkt des Wochenendes.



„Wie bereits in Ungarn war alles komplett neu. Wir haben mit einem weißen Blatt Papier angefangen und einfach versucht, unser Bestes zu geben“, sagte Baldan, der im August als Wildcard-Fahrer am WTCR-Wochenende in Ungarn teilnahm. „Ich hatte etwas mehr Erfahrung mit dem Hyundai Elantra und den Goodyear-Reifen und wir konnten unsere Rundenzeiten über das Wochenende immer weiter verbessern. Das zeigt, dass wir in die richtige Richtung gearbeitet haben. Es ist besonders positiv, dass sich mein Verständnis für das Auto, die Reifen und die Strecke verbessert hat.“



„Im Qualifying haben wir uns für die zehnte Startreihe qualifiziert. Ich weiß, dass es kein besonders guter Startplatz ist, aber für uns war es ein erfreuliches Ergebnis. Wir konnten den Abstand zu den Spitzenfahrer kontinuierlich verkleinern. Das ist für uns, die wenig Erfahrung mit dem Auto haben und die wenige Kilometer abgespult haben, sehr wichtig.“



„Mit den Rennen bin ich zufrieden. Ich habe meine Performance im Vergleich zum Training verbessert und mit einigen Fahrern gekämpft. Es hat mir einen extra Motivationsschub gegeben, dass ich mit ihnen mithalten konnte und sie nicht einfach davongezogen sind. Unsere Rennpace war wirklich stark. Wenn wir weiter vorne gestartet wären, hätten wir auch ein besseres Ergebnis erzielen können.“



„Die Erfahrungen, die ich im WTCR gesammelt habe, sind unglaublich und unvergesslich. Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich möchte mich bei Target Competition und bei Hyundai Motorsport für ihre Unterstützung bedanken. Ein großes Dankeschön geht auch an all meine Partner, die mir helfen, meine Karriere fortzusetzen. Es ist eine tolle Erfahrung, nach einem gelungenen Wochenende nach Hause zu kommen. Wir wissen jetzt, in welche Richtung wir in Zukunft arbeiten müssen.“

