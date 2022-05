Norbert Michelisz hat hohe Erwartungen an das Rennwochenende auf der Nordschleife. Gleichzeitig ist er davon überzeugt, dass der Lernprozess in der "grünen Hölle" niemals abgeschlossen sein wird.

Die 25,378 Kilometer lange Nordschleife gilt als die härteste Strecke der Welt. Dort wird vom 26. bis 28. Zum fünften Mal in Folge das Rennwochenende des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) in Deutschland ausgetragen.



Norbert Michelisz, der in diesem Jahr zusammen mit Mikel Azcona für das Team BRC Hyundai N Squadra Corse fährt, hat auf dieser legendären Strecke bereits gewinnen können. Nach seinem eher schwierigen Saisonstart auf dem Circuit de Pau-Ville möchte er auf der Nordschleife wieder zurück in die Erfolgsspur finden.



"Wenn man diese Strecke unterschätzt, baut man sehr schnell einen Unfall, was es unheimlich schwierig macht, auf der Nordschleife Selbstvertrauen aufzubauen", sagte der ungarische Nationalheld. "Der Lernprozess auf dieser Strecke endet niemals, denn jedes Jahr stehst du vor neuen Herausforderungen. Im Trockenen ist es nicht ganz so schwierig wie im Nassen. Aber selbst, wenn ich die nächsten zehn Jahre hier fahren würde, würde ich noch nicht einmal annähernd an das Ende dieses Lernprozesses herankommen. Aus diesem Grund erfordert die Nordschleife einen anderen Ansatz als die meisten Strecken."



"Hier kann man nicht die ganze Zeit 100 Prozent abrufen, weil man sonst Gefahr läuft, einen Unfall zu bauen. Das Rennwochenende im vergangenen Jahr war eines der besten für uns, weil das Auto gut funktioniert hat und die Strecke den Stärken des Hyundai Elantra N TCR entgegenkommt. Während der Wintertests konnten wir das Auto sogar noch weiter verbessern, weshalb ich zuversichtlich bin, dass das Auto auch in diesem Jahr gut funktionieren wird und wir um die vorderen Punkteränge kämpfen können."



"Pau hat gezeigt, dass uns noch etwas Pace im Auto fehlt, trotz Mikels Sieg im Reverse-Grid-Rennen. Die anderen Teams haben über den Winter nicht geschlafen. Auch wenn die Strecke dem Elantra entgegenkommt, wird es wieder sehr eng werden. Uns erwartet also ein sehr spannendes und umkämpftes Rennwochenende."

