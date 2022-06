Norbert Michelisz ist der Ansicht, dass er den Hungaroring nicht besser als seine Konkurrenten kennt.

Vom 11. bis 12. Juni gastiert der FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) auf dem 4,381 Kilometer langen Hungaroring in Ungarn. Norbert Michelisz feiert dann sein Heimspiel, doch der BRC-Hyundai-Pilot denkt nicht, dass er gegenüber seinen Konkurrenten einen Erfahrungsvorteil hat.



„Bevor ich in den WTCR gekommen bin, habe ich wahrscheinlich mehr Rennen auf dieser Strecke bestritten als die anderen“, sagte Michelisz. „Aber mittlerweile fahren die anderen hier genauso viele Runden wie ich. Im Endeffekt ist es nur ein Rennwochenende pro Jahr. Ich denke also nicht, dass ich die Strecke besser kenne. Dennoch bin ich wahrscheinlich besser als der Durchschnitt, denn ich komme hier immer gut in den Rhythmus und weiß, die Streckenbeschaffenheit zu nutzen.“



Neben Michelisz feiern auch Dániel Nagy (Zengő Motorsport CUPRA Leon Competición) und Attila Tassi (LIQUI MOLY Team Engstler Honda Civic Type R TCR) ihr Heimspiel beim Rennwochenende in Ungarn.

