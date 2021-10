Norbert Michelisz ist der zehnte Sieger aus zehn Rennen der diesjährigen Saison des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR). Er schlug Polesitter Mikel Azcona beim zweiten Rennen des WTCR-Wochenendes in der Tschechischen Republik auf dem Autodrom Most. Es war ein aufregendes Rennen mit einer roten Flagge.

Der Pilot aus dem Team BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse übernahm nach einem heftigen Verbremser von Mikel Azcona in Kurve 1 die Führung beim Herausbeschleunigen von Kurve 2. Hinter ihnen brach derweil das Chaos aus.



Genau wie im ersten Rennen kollidierten die Fahrer beim Anbremsen auf Kurve 1. Nach mehreren Berührungen schieden Gabriele Tarquini, Rob Huff, Attila Tassi und Santiago Urrutia aus. Letzterer war vor dem Rennen Zweiter in der Meisterschaft. Von den vier Fahrzeugen blieben drei im Kies stecken, weswegen das Rennen unterbrochen wurde, um diese sicher zu bergen.



Das Rennen wurde hinter dem Safety-Car, einem Honda Civic Type R Limited Edition, wieder aufgenommen. Michelisz gelang ein überragender Neustart und obwohl Mikel Azcona die ganze Zeit nah an ihm dran war und in seinem CUPRA Leon Competición heftigen Druck ausübte, reichte es für den Fahrer eines Hyundai Elantra N TCR gerade noch zum Sieg.

