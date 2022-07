Der ehemalige „König“ des WTCR, Norbert Michelisz, hat im Vorfeld des Rennwochenendes in Portugal einen ganz besonderen Vergleich gezogen.

Für den Piloten aus dem BRC Hyundai N Squadra Corse ist der Schwierigkeitsgerad des Circuito Internacional de Vila Real das Ergebnis aus den Schwierigkeitsgeraden der Nordschleife des Nürburgringes und dem Circuita da Guia in Macau.



„Es ist eine der schwierigsten Strecken und für einen Stadtkurs sehr einzigartig“, sagte der Ungar, der Rennen 1 beim Rennwochenende in Portugal 2019 gewonnen hat. „Einige Schikanen und Kurven sind unglaublich anspruchsvoll, und die Joker-Runde bringt auch noch mehr Würze rein. Und dann ist da noch die Hitze. Das alles macht dieses Rennwochenende zu einem, bei dem man sich so gut wie möglich auf die Rennen vorbereiten muss. Vila Real ist wahrscheinlich die Kombination aus der Nordschleife und aus Macau. Die Strecke zählt zu meinen Lieblings-Rennorten und ist was ganz Besonderes. Ich habe hier schon einige Erfolge feiern können. Ich liebe diese Strecke und ich liebe Portugal.“

