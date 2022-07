Der „König“ des WTCR von 2019, Norbert Michelisz, durfte mit Thierry Neuville als Beifahrer den Hyundai i20 N Rally1, einer der Autos der neuen Hybrid-Ära der FIA Rallye-Weltmeisterschaft, pilotieren. „Eine erstaunliche Erfahrung“ wie der Ungar im Nachhinein verkündete.

Michelisz gönnte sich am 09.07. eine Auszeit von seinen Aufgaben im eTourenwagen-Weltcup (ETCR) auf der Rennstrecke in Zolder und nahm dafür den Platz von Neuville ein, der momentan Zweiter in WRC-Meisterschaft ist.



Nachdem Michelisz mit Neuville als Beifahrer den Hyundai i20 N Rally1 pilotiert hatte, tauschten die beiden die Plätze und Neuville übernahm das Steuer des Veloster N ETCR. Norbert Michelisz gab dabei fachkundige Anmerkungen. Anschließend ging er erneut in den Hyundai i20 N Rally1, doch diesmal nahm Neuville Michelisz mit auf eine schnelle Runde.



„Ich habe mich seit der Ankündigung auf diesen Tag gefreut“, sagte Michelisz. „Es war das erste Mal in einem Rallyeauto für mich. Neben Thierry zu sitzen war eine tolle Erfahrung. Der Hyundai i20 N Rally1 fühlt sich fantastisch an und dank seiner Ratschläge konnte ich auch das nötige Vertrauen im Auto aufbauen.“



„Der große Unterschied zum Veloster N ETCR ist, dass man etwas mehr rutschen kann. Man spürt, wie das Hybridsystem funktioniert. Die Leistung und Beschleunigung dieses Auto sind einfach einzigartig.“



„Thierry wusste im Veloster N ETCR vom ersten Moment an, was er tun hatte. Er kannte die Bremspunkte und kam sofort in den richtigen Rhythmus. Normalerweise unterschätzt man etwas, mit viel Geschwindigkeit man in die Kurven gehen kann, aber er hatte sofort das Vertrauen in die Hinterachse. Wenn er noch fünf Runde mehr gefahren wäre, hätte man nicht mehr gemerkt, dass er ein Rallyefahrer ist. Er hat mich wirklich beeindruckt.“

