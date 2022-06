Norbert Michelisz will den Hungaroring nicht mit leeren Händen verlassen.

Der Ungar, der an diesem Wochenende des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) sein Heimspiel feiert, wurde am gestrigen Qualifying Siebter. Allerdings wird er für das Rennen 1 aufgrund einer Strafe, die er für die Kollision mit Attila Tassi in Pau erhalten hat, in der Startaufstellung um sechs Plätze nach hinten versetzt. Dadurch Michelisz in seinem mit Goodyear-Reifen ausgerüsteten Hyundai Elantra N TCR von Platz 13.



„Das Auto hat gut funktioniert und das Qualifying-Ergebnis ist in Ordnung“, sagte der „König des WTCR“ von 2019. „Ich bin mehr oder weniger zufrieden damit, wie das Qualifying gelaufen ist. Ich hatte eigentlich auf ein Ergebnis um Platz zehn herum gehofft, aber es ist, wie es ist. Die Möglichkeit Punkte zu holen, ist weiterhin gegeben und das wird mein Ziel sein. Gratulation an Mikel [Azcona], er hat einen fantastischen Job gemacht. Doch wird befinden uns beide in einer guten Position.“



Während Michelisz im ersten Rennen einiges an Boden gut machen muss, startet sein Teamkollege von der Poleposition. Der Ungar wird versuchen, aus seinem vierten Startplatz im zweiten Rennen, welches um 16: 45 Uhr beginnt, Kapitel zu schlagen.

Ad

WTCR SANTIAGO URRUTIA STEHT IM REVERSE-GRID-RENNEN AUF DER POLEPOSITION VOR 2 STUNDEN

WTCR QUALIFYINGBERICHT UNGARN: MIKEL AZCONA STEHT FÜR BRC-HYUNDAI MIT EINER BEEINDRUCKENDEN RUNDE AUF VOR 4 STUNDEN