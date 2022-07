Mit zwei vierten Plätzen beim Rennwochenende in Italien baute Norbert Michelisz seine beeindruckende Serie an Endplatzierungen innerhalb der Punkteränge im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) aus.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Fahrern hatte Michelisz nicht die Gelegenheit, bereits zwei Testtage im Vorfeld des Rennwochenendes auf dem Autodromo Vallelunga Piero Taruffi zu bestreiten. Allerdings hielt ihn das nicht davon ab, in seinem 99. und in seinem 100. WTCR-Rennen in die Punkte zu fahren.



„Die Rennen waren echt hart. Es drehte sich alles um das Reifenmanagement“, sagte der „König“ des WTCR 2019. „Beide Rennen als Vierter zu beenden, ist durchaus ok. Damit haben wir ordentliche Punkte für die Teammeisterschaft geholt. Der Start in Rennen 2 war gut und ich war in der Lage, mit den Jungs vor mir zu kämpfen. Als ich allerdings sah, dass Mikel von hinten Druck bekam, änderte ich meine Taktik. Ich habe ihn dann so schnell wie möglich vorbeigelassen und mein Bestes gegeben, ihn von den anderen Fahrern abzuschirmen. Das Auto hat sich dabei klasse angefühlt. Ich bin mit dem Endresultat an diesem Wochenende durchaus zufrieden.“

