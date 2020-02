48 Tage nach seinem ersten Podiumsplatz im FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR beim Super-Finale in Sepang (Malaysia) gewinnt Aurélien Panis als erster Fahrer seit der Einführung des reinen Elektroreglements die Trophée Andros Elite Pro.

Der Franzose schlug Jean-Baptiste Dubourg und seinen WTCR-Fahrerkollegen Yann Ehrlacher im Kampf um die Krone, nachdem er am Samstag das Finale in Super Besse vor Rallye-Legende Sébastien Loeb angeführt hatte.



Panis dankte dem Team von Saintéloc Racing in einem Beitrag in den sozialen Medien und bezeichnete seinen Erfolg als "erstaunlich".

The post Panis krönt sich 48 Tage nach erstem WTCR-Podium zum Champion appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.