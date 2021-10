Der WM-Führende Yann Ehrlacher (Frankreich/Lynk) fuhr auf Position fünf. In der Gesamtwertung bringt Ehrlacher es nun auf 160 Zähler.

Damit liegt er noch 16 Zähler vor Vernay, der sich mit seinem Erfolg am Argentinier Esteban Guerrieri (Honda) vorbei auf Rang zwei geschoben hat. Guerrieri wurde Siebter im zweiten Rennen.

In der Saison 2021 stehen noch zwei Rennwochenenden auf dem Programm. Am ersten Novemberwochenende findet das Rennen von Italien südlich von Venedig statt. Das große Finale wird Ende November in Russland im Olympiapark in Sotschi ausgetragen.

Formel 1 Red Bull lange sieglos: Dreht Mercedes das WM-Rennen noch? VOR 20 STUNDEN

Das könnte Dich auch interessieren: Rekordkalender präsentiert: Saison 2022 umfasst 23 Rennen

Historischer Monaco-GP: Alesi setzt Lauda-Ferrari in die Mauer

WTCR Muller erobert die Pole Position in Pau VOR 21 STUNDEN