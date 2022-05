Polesitter Néstor Girolami und Teamkollege Esteban Guerrieri starteten aus der ersten Reihe und führten das Rennen die gesamte Zeit über an.

"Was für ein Start in die Saison", freute sich der von Goodyear präsentierte #FollowTheLeader nach seinem sechsten WTCR-Sieg.

"Vielen Dank an das Team, sie haben einen fantastischen Job gemacht. Wir haben gestern schon eine herausragende Leistung gezeigt und wir haben es jetzt im ersten Rennen nachhause gefahren", freute sich Girolami.

"Das Wichtigste war der Start. Ich bin ähnlich gut weggekommen wie Esteban, wodurch ich mit einem kleinen Vorsprung in die erste Kurve einbiegen konnte. Danach haben darauf geachtet, die Reifen nicht zu überfordern. Bei den heißen Temperaturen und den vielen Randsteinen, kann das nämlich zum Problem werden, weswegen ich versucht habe, die Randsteine soweit es geht zu meiden", analysierte er.

"Ich bin überglücklich. Ein Sieg in Pau ist einfach unglaublich. Die Strecke hat Ähnlichkeiten mit der Nordschleiße und mit Macau. Sie ist eine Art Mini-Monaco. Hier zu gewinnen, bedeutet mir unglaublich viel. Ich möchte mich auch bei Honda bedanken, die mir im vierten Jahr in Folge das Vertrauen schenken. Es ist unheimlich wichtig, die Saison auf diese Art und Weise zu beginnen. Wir müssen jetzt den Schwung mitnehmen und in Rennen 2 erneut angreifen."

Die Reihenfolge hinter Yvan Muller änderte sich noch einmal kurz vor Schluss. Nathanaël Berthon aus dem Team Comtoyou DHL Audi Sport sah wie der sicherte Vierte aus und griff in der Endphase des Rennens noch einmal den vor ihm liegenden Franzosen für einen möglichen Podiumsplatz an. Dabei traf er allerdings die Barriere, wodurch anschließend einige Teile der Karosserie lose im Wind hingen. Statt vorne anzugreifen musste sich Berthon nun gegen Yann Ehrlacher verteidigen, der von hinten kam. Zwei Minuten vor Schluss des Rennens ging Ehrlacher am Audi-Piloten vorbei und sicherte sich Platz vier.

Auch Ma Quing Hua zeigte ein starkes Rennen, obwohl er beim Start zwei Positionen verloren hatte. Der Chinese war am Samstag sogar schneller als Yann Ehrlacher gewesen, doch der Franzose und auch Attila Tassi erwischten einen besseren Start als Ma.

Doch Ma überholte Tassi nach elf Minuten in der Haarnadelkurve. Dabei drückte er Tassi weit nach außen, wodurch auch Hyundai-Pilot Mikel Azcona am Ungarn vorbeikam. Doch nicht nur das – Tassi musste wenig später sein Fahrzeug an der Box abstellen.

Ma eroberte sich seinen Startplatz fünf zurück indem er wie zuvor Ehrlacher in Kurve 2 an Berthon vorbeiging. Doch für Berthon wurde es noch schlimmer: Im Zweikampf mit Mikel Azcona wurde er vom Hyundai-Piloten getroffen und krachte in die Box. Zwar konnte er weiterfahren, musste aber im Anschluss für Reparaturarbeiten an die Box kommen. Am Ende wurde er auf Platz 16 gewertet.

In den letzten Runden des Rennens kämpfte Azcona mit Ma um Rang 5. Er fand allerdings keinen Weg am Chinesen vorbei und musste sich in seinem ersten Rennen für BRC Hyundai N Squadra Corse mit dem sechsten Platz begnügen. Gilles Magnus wurde Achter und war damit nach den Problemen von Berthon der beste Audi-Pilot. Hinter ihm landete Norbert Michelisz, der gleich am Start die Position an Magnus verlor. Komplettiert wurden die Top 10 von Mehdi Bennani.

Die restlichen Punkteplätze belegten: Tom Coronel (Aud) auf Platz 11, Rob Huff, der in seinem Cupra Leon Competición sogar die schnellste Rennrunde fuhr, Dániel Nagy (CUPRA), Wilcard-Pilot Éric Cayrolle (Audi) und Tiago Monteiro, der beinahe in Kurve 2 in die Wand gekracht wäre, als sein Auto plötzlich übersteuerte.

Das zweite Rennen in Pau beginnt um 17:10 Uhr.

