Bei seiner Rückkehr in die TCR Europa hatte Tom Coronal trotz starker Pace auf dem Autodromo Nazionale Monza kein Glück.

Der Rennsieger des FIA Tourenwagen-Weltcups (WTCR) fuhr in seinem Audi RS 3 LMS in beiden Trainingssessions die schnellste Rundenzeit. Für den Niederländen im Diensten von Comtoyou Racing sah es also nach einer Spitzenposition im Qualifying aus, doch eine rote Flagge zum für Coronel ungünstigsten Zeitpunkt machte dies zunichte, wodurch er in beiden Rennen von Startplatz 18 aus starten mussten.



Im verregneten ersten Rennen reichte es dann nach einer Kollision nur zu Platz 13, im zweiten Rennen allerdings zeigte Coronel mit Platz acht und der schnellsten Rennrunde der von DHL gesponsorten Fahrzeuge eine beeindruckende Aufholjagd.



„Ich hatte Platz fünf vor Augen, als 100 Meter vor der Ziellinie die rote Flagge geschwenkt wurde, weil jemand von der Strecke abgekommen war. Daraufhin wurde meine Zeit gestrichen und ich musste beiden Rennen von Startplatz 18 aus starten.“



„Im ersten Rennen war die Sicht ziemlich schlecht, sodass ich mich Stück für Stück nach vorne arbeiten musste“, so Coronel weiter. „Doch dann hat mich Sergio López getroffen. Er ist mir so hart in mein Auto gefahren, dass die linke Hinterradaufhängung verbogen wurde. Dadurch konnte ich nicht weiter nach vorne fahren.“



„Beim Start des zweiten Rennens bin ich wenig Risiko eingegangen, denn man sollte immer vorsichtig sein, wenn man von Platz 18 startet. Zweimal hing ich dann hinter jemanden fest, doch ich kam letztendlich immer weiter nach vorne, wodurch am Ende Platz acht stand. Das beweist, wie gut das Auto und die Pace war. Durch die rote Flagge im Qualifying war halt nicht mehr drin. Das ist schade, aber es passiert.“



Bevor es für Coronel Mitte November in Bahrain mit dem WTCR weitergeht, wartet vom 14. bis 16. Oktober noch das Saisonfinale der TCR Europa auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya.



Foto: Tom Coronel.nl

Ad

WTCR Michelisz: Damals ein König (des WTCR) nun fast ein König (des ETCR) UPDATE GESTERN UM 11:39 UHR

WTCR Das WTCR-Trio mit Esteban Guerrieri UPDATE 23/09/2022 UM 10:08 UHR