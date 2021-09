Der Erfolg von Gilles Magnus beim WTCR-Wochenende in Ungarn ist nicht nur der bisher größte Triumph in der Karriere des Belgiers, sondern auch der erste Sieg eines Kundenfahrers im Audi RS 3 LMS der zweiten Generation.

Der Belgier, der für das Team Comtoyou Racing antritt, feierte seinen Debütsieg im FIA Tourenwagen-Weltcup (WTCR) zum perfekten Zeitpunkt, denn der Audi RS 3 LMS wird im dritten Quartal dieses Jahres auf dem Markt eingeführt.



„Wir gratulieren unserem Kunden Gilles Magnus zu seinem Erfolg“, sagte der Leiter von Audi Sport Customer Racing, Chris Reinke. „Wir haben uns die weltbeste TCR-Rennserie und damit die härtesten Gegner ausgesucht, um unsere Technologie vor der Markteinführung auf Herz und Nieren zu prüfen. Alle Erkenntnisse aus dieser Entwicklung sind in unseren neuen und serienreifen Rennwagen eingeflossen.“



Bevor der 340 PS starke Audi ab dem dritten Quartal für die Kunden bereitsteht, müssen noch die verschiedenen Spezifikationen und der Preis festgelegt werden. Seit Mai ist er bereits für den Rennsport homologisiert.



Audi Sport Customer Racing gibt an: „Dieses Tourenwagenkonzept verbindet kosteneffiziente Technik mit allen Anforderungen des Kundenrennsports. Momentan sind Rennwagen von 14 verschiedenen Herstellern in weltweit rund 30 professionellen Rennserien homologisiert.”



„Wir haben diesen Rennwagen so entwickelt, dass er alle Bedürfnisse unserer Kunden erfüllt. Er setzt in puncto Sicherheit neue Maßstäbe. Die Bedienung und die Ergonomie des Cockpits sind auf dem neuesten Stand. Dank der hochvariablen Achskinematik wird bei der Bestimmung des Set-Ups viel Zeit auf der Rennstrecke gespart. Außerdem sind alle wichtigen Bestandteile sehr strapazierfähig und langlebig, wodurch sich die Anschaffung auch wirtschaftlich lohnt.“

WTCR GABRILE RIZZO: ZEIT DIE ÄRMEL HOCHZUKREMPELN VOR 6 STUNDEN

WTCR LYNK & CO: NEUES, VOM WTCR-ERFOLG INSPIRIERTES STRASSENAUTO 30/08/2021 AM 11:35