Nachdem er dank eines zweiten Platzes auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya am vergangenen Wochenende die TCR Europe auf Gesamtrang zwei beendet hat, blickt Tom Coronel auf seine "beste europäische Saison aller Zeiten" zurück.

In seinem 33. Jahr als Rennfahrer beendete Coronel die TCR Europe-Saison 2022 mit sechs Podiumsplätzen aus elf Rennen in seinem von DHL unterstützten Audi RS 3 LMS.



Es sollte jedoch ein enger Kampf mit dem Hyundai-Piloten Josh Files von Target Competition werden, der mit vier Punkten Vorsprung auf Coronel in das letzte TCR Europe-Rennen des Jahres ging und in der Startaufstellung drei Plätze weiter vorne stand.



Doch während Files nach mehreren Zwischenfällen nur auf P19 landete, kämpfte sich Comtoyou Racing-Pilot Coronel vom neunten auf den dritten Platz vor, während sein Teamkollege Franco Girolami den Titel holte und Comtoyou die Teamwertung für sich entschied.



"Insgesamt war es auch eine großartige Saison: Vizemeister, Teammeister", sagte Coronel anschließend. "Siege in Paul Ricard und auf dem Nürburgring, Podium in Portimão, in Spa, zweimal hier: meine beste europäische Saison überhaupt."



Coronels Fokus liegt nun auf den FIA Motorsport Games auf dem Circuit Paul Ricard nächste Woche, wo er das Team Niederlande in der Tourenwagen-Kategorie vertreten wird.

