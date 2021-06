Nestor Girolami war der Star des Qualifyings zum Deutschland-Rennen des WTCR, weil er sich zum zweiten Mal in Folge auf der Nürburgring-Nordschleife auf der Pole qualifizierte, um der erste Goodyear-#FollowTheLeader des Jahres 2021 zu werden.

Deutschland-Rennen des WTCR Qualifying Top 5:1. Nestor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport

Honda Civic Type R TCR, 8:54.791 (10 Punkte)

2. Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team

Hyundai Elantra N TCR, 8:55.571 (8 Punkte)

3. Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport

Honda Civic Type R TCR, 8:55.734 (6 Punkte)

4. Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team

Hyundai Elantra N TCR, 8:56.364 (4 Punkte)

5. Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co

Lynk & Co 03 TCR, 8:57.302 (2 Punkte)

Pole (umgekehrte Reihenfolge): Yvan Muller (FRA) Cyan Performance Lynk & Co

Lynk & Co 03 TCR

Der Argentinier im Honda Civic Type R TCR nutzte die trockenen Bedingungen, um sich für das deutsche Team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport die Pole Position zu sichern und damit einen perfekten Start in den FIA-Tourenwagen-Weltcup (WTCR) 2021 zu feiern.



Girolamis starke Leistung auf der härtesten Strecke der Welt bringt ihn nicht nur an die Spitze des Feldes für das zweite Rennen, sondern bringt dem vierfachen WTCR-Rennsieger auch zehn Qualifying-Bonuspunkte ein.



Als erster Punktesammler im ersten Rennen wird Girolami den gelben Goodyear-#FollowTheLeader-Windschutzscheibenstreifen auf seinem Honda tragen und in der Startaufstellung unter dem neuen riesigen blauen Goodyear-#FollowTheLeader-Bogen stehen.



"Es ist unglaublich", freut sich Girolami, der seine Pole Position seinem Landsmann Carlos Reutemann widmete, dem Sieger des Großen Preises von Deutschland 1975 auf der Nürburgring-Nordschleife, der derzeit mit einer Krankheit kämpft. "Ich habe sehr gute Erinnerungen an das letzte Jahr mit einer erstaunlichen Runde und es dieses Jahr zu wiederholen, war nie einfach. Ich habe mich auf meiner letzten Runde verbessert, aber mein Team hat mir gesagt, dass der letzte Sektor ein bisschen feucht war. Selbst wenn Vernay sich verbessert hätte, wäre ich auf Platz zwei gewesen."



Der Franzose Jean-Karl Vernay, letztjähriger Gewinner der WTCR-Trophy für unabhängige Rennfahrer, war bei seinem Debüt für das Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team im brandneuen Hyundai Elantra N TCR, der in dieser Woche sein WTCR-Debüt gibt, Zweitschnellster.



Der Argentinier Esteban Guerrieri komplettierte für ALL-INKL.COM Münnich Motorsport die Plätze eins bis drei. Luca Engstler, der deutsche Anwärter auf den FIA-WTCR-Junioren-Fahrertitel, wurde Vierter, einen Platz vor Santiago Urrutia von Cyan Performance Lynk & Co aus Uruguay.



Gabriele Tarquini wurde Sechster für BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse. Tiago Monteiro (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport) trennte den ersten WTCR-Titelträger von seinem Teamkollegen Norbert Michelisz. Der aktuelle WTCR-Champion Yann Ehrlacher wurde für Cyan Racing Lynk & Co Neunter. Sein Onkel und Teamkollege Yvan Muller schlug Tom Coronel auf Platz zehn – und schnappte sich die Reverse-Grid-Pole für das erste Rennen – um 0,002 Sekunden, was elf Zentimetern auf der 25,378 Kilometer langen Runde entspricht.



WIE DAS RENNEN UM DIE NORDSCHLEIFEN-POLE AUSGEGANGEN IST



Nachwuchstalent Attila Tassi gab in der ersten Runde auf dem 25,378 Kilometer langen Mammutkurs das Tempo vor und fuhr im Honda Civic Type R TCR von ALL-INKL.DE Münnich Motorsport eine Zeit von 8.59.285 Minuten. Mit Esteban Guerrieri und Girolami landeten gleich drei Hondas unter den ersten Vier.



Lokalmatador Luca Engstler sorgte mit der drittschnellsten Zeit in seinem Hyundai Elantra N TCR von Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team für Jubel.



Girolami setzte sich nach den zweiten Runden an die Spitze und fuhr eine beeindruckende Zeit von 8.54.791 Minuten, die 0,780 Sekunden schneller war als die nächstbeste, Jean-Karl Vernay (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team). Guerrieri war nun der Drittschnellste, aber Tassi fiel nach einer chaotischen Runde, die einen großen Moment in Hatzenbach beinhaltete, in der Reihenfolge zurück. Doch der 21-Jährige sorgte für Unterhaltung, als er seinen mit Goodyear-Reifen ausgerüstete Honda durch die Kurven driftete.



Vernay gab alles, um sich in seiner dritten Runde die Pole-Position zu schnappen, konnte sich aber nicht verbessern, so dass Girolamis zweite Runde reichte, um an der Spitze zu bleiben.



"Ein guter Tag für uns", sagt Vernay nach seiner ersten Qualifying-Performance im neuen Hyundai. "Wir hatten gestern ein kleines Problem im ersten Freien Training, aber das wurde für das zweite Freie Training behoben. Es wird dieses Jahr nicht einfach werden, aber das war ein guter Start."



Hinter Girolami und Vernay war Guerrieri der Drittschnellste. "Ich bin mehr müde als glücklich, es war wirklich hart", sagt der Argentinier, der im vergangenen Jahr das erste Deutschland-Rennen des WTCR gewonnen hatte. "Auf dieser Strecke ist man wirklich am Limit."



FIA-WTCR-Junior-Titelkandidat Engstler war Viertschnellster, vor Santiago Urrutia im ersten der Lynk & Co 03 TCRs. Es folgten Gabriele Tarquini im BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Tiago Monteiro (Honda) als Siebter, Norbert Michelisz im Hyundai als Achter und WTCR-König Yann Ehrlacher als Neunter.



Ehrlachers Onkel und Cyan Racing Lynk & Co-Teamkollege Yvan Muller qualifizierte sich auf Platz zehn und startet damit von der Pole-Position in das Reverse-Grid-Rennen – aber es war sehr knapp. Tom Coronel auf Platz elf verpasste im Audi RS 3 LMS der zweiten Generation, der beim Deutschland-Rennen des WTCR seine Weltpremiere feiert, nur um 0,002 Sekunden - das entspricht elf Zentimeter auf der 25,378 Kilometer langen Runde.



"Damit kann ich zufrieden sein, vor allem wenn man mit 51 Jahren auf dieser Strecke unterwegs ist", scherzt Muller. "Mal sehen, was das Rennen bringen wird. Wir hatten in dieser Session Glück mit dem Wetter, aber morgen kann es in der Grünen Hölle alles sein."



Hinter Coronel lag Nathanaël Berthon in seinem Audi auf Platz zwölf vor Tassi, Gilles Magnus, Thed Björk und Frédéric Vervisch, der das zweite Freie Training am Donnerstagabend im Trockenen gewonnen hatte.



Rob Huff belegte bei seiner WTCR-Qualifying-Rückkehr im CUPRA Leon Competicion von Zengo Motorsport Platz 18, während das Geschwister-Duo Andreas und Jessica Bäckman auf den Plätzen 17 und 20 landete.



Das erste Deutschland-Rennen des WTCR findet am Samstag um 9 Uhr Ortszeit statt.



TOP-3-FAHRER-QUOTEN



Nestor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR)

"Zunächst einmal Glückwunsch an meinen Teamkollegen Esteban und an Jean-Karl und an alle bei ALL-INKL.com, denn sie haben einen tollen Job gemacht. Sie haben mir ein brillantes Auto gegeben. Es war sehr seltsam, denn wir starteten im ersten und zweiten Freien Training unter gemischten Bedingungen, und wir waren nicht sicher, was im Qualifying passieren würde. Wir haben ein wenig geraten und wie Esteban schon sagte, war der erste Versuch nicht perfekt, wir hatten ein wenig Untersteuern. Also haben wir mit meinem Ingenieur gearbeitet und er hat die richtige Entscheidung getroffen, bevor wir uns für den zweiten Versuch entschieden und uns um, ich glaube, sieben Zehntel verbessert haben, was sich nach viel anhört, aber auf dieser Strecke mit 8 Minuten 50 Sekunden ist das nicht viel. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Zwei Jahre hintereinander auf der Pole-Position zu stehen ist nicht einfach, besonders auf der Nordschleife, wo man alles zusammenbringen muss. Die Konzentration, die diese Strecke verlangt, ist verrückt, deshalb bin ich wirklich glücklich darüber, und ich spüre die Unterstützung meiner Familie. Meine Frau ist mit meiner Tochter hier. Es ist schön, sie hier zu haben, also möchte ich das natürlich ihnen widmen, aber besonders in diesem Moment Carlos Reutemann, einem Nürburgring-Sieger von 1975. Er befindet sich im Moment in einer kritischen Situation, also habe ich ihm und seiner Familie eine positive Energie gesagt. Wir wissen, dass er eine besondere Legende in Argentinien war, deshalb sind meine Gedanken bei ihm."



Jean-Karl Vernay (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team Hyundai Elantra N TCR)

"Wir hatten gestern ein kleines Problem, und waren mit der Reperatur spät dran. Wie Sie sehen können, hat Hyundai viele Autos für die TCR-Europe und die WTCR verkauft. Wie bei Esteban war es ein kleines Problem mit der Lenkung, aber hier kann es bei dieser Art von Problem gefährlich werden. Aber wir konnten das Problem dank des Teams lösen. Es war so ziemlich die gleiche Situation wie bei Esteban. Die Mechaniker haben hart gearbeitet, um sicherzustellen, dass wir im zweiten Freien Training dabei sein konnten, damit ich Zeit bekomme, um den Zustand der Strecke zu erkunden. Heute war das der Moment, in dem wir alles zusammenbringen mussten, und was mich betrifft, einfach alles geben mussten, denn wir wissen um die Qualität des Grids im WTCR. Wenn man in der ersten Reihe stehen will, muss man immer alles geben. Ich habe mich gut gefühlt, bin viele Risiken eingegangen, so dass es schon nach der ersten Runde fast vorbei war, als ich ein bisschen auf das Gras gekommen bin. Aber ich konnte eine gute Runde fahren, nicht so schnell wie Nestor, aber ich denke, wir können sehr zufrieden sein. Jetzt müssen wir uns weiter konzentrieren. Ich denke, dass ich zum Start von Rennen zwei zwischen zwei argentinischen Jungs sein werde, also werden wir sehen. Ich kann es kaum erwarten, morgen zu punkten, beide Rennen zu beenden und die Nordschleife mit einem guten Ergebnis zu verlassen."



Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR)

"Diese Tage und Momente, in denen man sich auf der Nordschleife qualifiziert, hat man nur einmal im Jahr. Diese Strecke nimmt dir deine ganze Energie, die Konzentration, die Begeisterung, alles, was du dort reinstecken musst. Sie ist wirklich anspruchsvoll, 100 Prozent, deshalb genieße ich sie wirklich und das bei allen drei Versuchen. Ich habe mich richtig reingehängt, denn wir wussten nicht, ob es regnen würde oder nicht, also sind wir von Anfang an eine sehr schnelle Runde gefahren. Es gab einige Stellen, die ein bisschen feucht waren, ein bisschen staubig. Man musste also versuchen, fehlerfrei zu bleiben und Vollgas zu geben. Es hat viel Spaß gemacht. Ich muss dem Team sehr danken, denn wir hatten gestern einige Probleme mit der Lenkung und so weiter, also haben die Mechaniker 72 Stunden am Stück hart gearbeitet. Sie haben kaum geschlafen und so ist es am Ende eine kleine Belohnung für sie, dass wir es unter die ersten Drei geschafft haben und morgen um gute Punkte kämpfen können. Ich bin sehr zufrieden und hoffe, dass wir morgen zwei gute Rennen haben werden. Lasst uns Spaß haben."



WAS FOLGT?

Die ersten beiden Rennen der WTCR-Saison 2021 finden morgen (Samstag) wie folgt statt:



Rennen 1: 9 Uhr (3 Runden, 76,134 Kilometer)

Rennen 2: 10:20 Uhr (3 Runden, 76,134 Kilometer)

WTCR Muller landet auf der Nordschleife auf der Pole des erstens Rennen und beweist, dass Alter kein VOR 11 MINUTEN

Nürburgring FIA WTCR: Die Rennen am Nürburgring im FREE-LIVESTREAM VOR 2 STUNDEN